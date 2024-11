Svetová konferencia v Ríme hľadá cesty k zrušeniu trestu smrti

Komunita Sant´Egidio v Ríme usporiadala 28. novembra 14. ročník Medzinárodného kongresu ministrov spravodlivosti, ktorý sa zaoberá otázkou trestu smrti na celom svete. Od roku 2005 toto stretnutie zhromažďuje ministrov, aktivistov a organizácie z rôznych krajín s cieľom vytvoriť priestor pre dialóg a diskusiu medzi rôznymi systémami výkonu spravodlivosti a podporiť procesy moratória a zrušenia trestu smrti.

Patrik Hajdu – Vatican News

Viac než 55 krajín sveta naďalej uplatňuje trest smrti. Organizácia Amnesty International uvádza, že v roku 2022 bol zaznamenaný nárast vykonaných popráv, čo vyvoláva obavy medzi ľudskoprávnymi organizáciami a aktivistami po celom svete.

Jedna z nich, aktivistka bojujúca proti trestu smrti Whitney Yang v rozhovore pre Vatican News zdôraznila, že zrušenie trestu smrti vyžaduje zapojenie každého. „Je potrebné, aby sa bežní ľudia obrátili na svojich zástupcov a vlády a povedali im, že veria v právo na život,“ uviedla pani Yang, ktorá bojuje za slobodu Billieho Allena, nespravodlivo odsúdeného na smrť v USA pred 27 rokmi. „Život je posvätný a nikto nemá právo vziať život inému človeku,“ dodala.

Príkladom v boji proti trestu smrti je aj Juhoafrická republika, ktorá trest smrti zrušila v roku 1995, rok po nástupe demokracie. Nová ministerka spravodlivosti Thembi Nkadimeng pre Vatican News uviedla, že Juhoafrická republika má dôležitú úlohu pomôcť „ostatným africkým krajinám nasledovať ich príklad“ v zrušení trestu smrti. Zdôraznila, že trest by mal byť taký, „ktorý buduje komunitu“, a že páchateľ by mal mať možnosť po rehabilitácii znovu sa začleniť do spoločnosti, pretože stratený život už nemožno vrátiť.