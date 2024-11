Utečenci z Mali (AFP or licensors)

Mali: Džihádisti vyžadujú náboženskú daň od kresťanov

Dôverné zdroje medzinárodnej nadácie Aid to the Church in Need (ACN), odhaľujú zhoršujúcu sa situáciu náboženskej diskriminácie kresťanských komunít v regióne Mopti v Mali. Islamskí extrémisti požadujú od dospelých kresťanov platbu tzv. džizje – náboženskej dane – ako podmienku pre slobodné praktizovanie viery. Tieto udalosti vyvolávajú obavy z eskalácie prenasledovania a volajú po okamžitom zásahu úradov.

Patrik Hajdu – Vatican News Západoafrické Mali, s viac ako 21 miliónmi obyvateľov, je domovom viacerých kresťanských komunít, ktoré podľa informácii nadácie Aid to the Church in Need (ACN) čelia náboženskej diskriminácii. Zhoršujúca situácia je najmä v regióne Mopti, kde podľa získaných informácii islamistická extrémistická skupina požaduje od všetkých dospelých kresťanov nad 18 rokov v dedina Douna-Pen platbu tzv. džizje – náboženskej dane, ktorá sa praktikovala v minulosti na územiach ovládaných moslimami. Daň bola extrémistami stanovená na 25 tisíc západoafrických frankov, čo je približne 40 eur. Platba má slúžiť ako podmienka pre slobodné praktizovanie ich náboženstva. Extrémisti jasne vyjadrili svoje požiadavky a podľa dôveryhodných anonymných zdrojov, ktoré informovali nadáciu ACN, donedávna vyberali peniaze od kresťanskej komunity bez akýchkoľvek následkov. Tým, ktorí neboli schopní alebo ochotní poslúchnuť a zaplatiť, hrozili zatvorením ich bohoslužobných miest. Rastúce prenasledovanie a obavy komunity Podobná situácia sa už vyskytla v minulosti v lokalite Dougouténé, kde boli tamojší kresťania taktiež nútení platiť túto daň. Rovnakému osudu teraz čelí aj najväčšia kresťanská dedina na východnej strane Koro v regióne Mopti. Obyvatelia sa obávajú, že činy extrémistov sa rozšíria aj do ďalších dedín, čo by ešte viac ohrozilo náboženskú slobodu a bezpečnosť v regióne. Z minulosti sú známe prípady, kedy islamistickí extrémisti požadovali zatvorenie protestantských a katolíckych kostolov v Douna-Pen. Určité obdobie panoval krehký mier, ktorý umožnil obyvateľom praktizovať svoju vieru, avšak s obmedzeniami, ako napríklad zákaz používania hudobných nástrojov počas bohoslužieb. Do pozornosti 04/01/2022 Mozambik, Cabo Delgado: Proti zneužívaniu náboženstva v konfliktoch Náboženskí lídri mozambickej provincie Cabo Delgado 3. januára podpísali spoločné vyhlásenie zhrnuté v 15 bodoch, v ktorom rázne odmietajú teroristické a extrémistické činy i ... Volanie po zásahu úradov Jeden zo zdrojov vyjadril svoju hlbokú obavu z ďalšej eskalácie tejto situácie: „Veríme, že žijeme v sekulárnom štáte, kde takéto praktiky nemajú miesto, no bohužiaľ sa to stáva našou novou realitou. Ak orgány nezasiahnu, budú platiť dane teroristom, ktorí konajú pod vlajkou džihádizmu v Mali." Situáciu ešte viac zhoršuje nedostatok základnej infraštruktúry, ako sú cesty a zásobovanie vodou, či zatváranie škôl kvôli bezpečnostným hrozbám. Obyvatelia necítia podporu štátu a hovoria, že sú sami napospas extrémistom. „Ak sa v tejto oblasti nič neurobí, následky budú katastrofálne. Ľudia sú tu zabíjaní ako potkany!" dodal zdroj nadácie ACN.