SVET

Diskriminácia a útoky voči kresťanom v Bangladéši sa stupňujú

V Bangladéši narastá obava o bezpečnosť a práva kresťanskej menšiny, keďže islamistické skupiny získavajú čoraz väčší politický vplyv. Cirkevné zdroje upozorňujú na diskrimináciu, ťažkosti pri výstavbe kostolov a ohrozenú budúcnosť katolíckych škôl. Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi ACN (Aid to the Church in Need) – zdôrazňuje potrebu medzináboženského dialógu a podpory kresťanských komunít.

Patrik Hajdu – Vatican News V rozhovore s Pápežskou nadáciou Pomoc trpiacej Cirkvi ich zdroj uviedol, že napriek ústavnej záruke náboženskej slobody nie je táto sloboda vždy rešpektovaná. „Fundamentalistická strana ‚Jamaat-e-Islami', ktorá disponuje väzbami na aktuálnu vládu a chce, aby bol islam jediným náboženstvom v Bangladéši", dodal dôverný zdroj. V Bangladéši už došlo k zmenám v štátnych sviatkoch, kedy viaceré islamské sviatky získali oficiálny status, zatiaľ čo kresťanské sviatky sú prehliadané. Katolícke školy a univerzity sa stávajú terčom útokov zo strany „Jamaat-e-Islami", pričom dav vedený touto skupinou podpálil jednu školu. Pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi poskytuje významnú podporu Cirkvi v Bangladéši. Pomáha pri výstavbe kostolov a kláštorov, zabezpečuje vozidlá pre kňazov a podporuje vzdelávacie programy pre katechétov. Zdroj na záver vyjadril vďačnosť za podporu, ktorú dostáva katolícka komunita v Bangladéši.