Maltézsky rád: Takýto Libanon sme šete nevideli

„Nazabúdajte na Libanon“ - vyzýva v rozhovore pre Vatikánske médiá Oumayma Farah, riaditeľka komunikácie libanonského združenia Maltézskeho rádu.

Francesca Sabatinelli, Marie Duhamel, Zuzana Klimanová – Vatican News

Takýto Libanon sme ešte nevideli, milión vysídlených ľudí, z ktorých mnohí spia na chodníkoch, ďalším ponúkajú prístrešie školy, ktoré však na to nie sú vybavené, ľudia nejedia a nemôžu sa umyť, objavil sa svrab. O tom s dojatím hovorí Oumayma Farahová z libanonského združenia spätého s Maltézskym rádom pre Vatikánske médiá. Zadržiava slzy smútku nad situáciou, ktorú jej krajina nikdy predtým nezažila, i napriek tomu, že, ako vysvetľuje, Libanončania „prežili traumu dvoch okupácií - izraelskej i sýrskej -, ďalej vojnu v roku 2006, výbuch v prístave v roku 2020 a následky mimoriadne vážnej spoločenskej a finančnej hospodárskej krízy“. Súčasný stav je však podľa nej ešte ťažší. Je to dráma v rámci drámy. Vidieť dokonca i súperenie medzi vnútorne vysídlenými osobami a približne dvoma miliónmi sýrskych utečencov v krajine, o to, aby mohli získať ubytovanie v školách alebo v útulkoch. Okrem toho sa opäť deje to, čo počas občianskej vojny: ľudia i napriek strachu z vojny neopúšťajú svoje domovy, pretože sa boja, že by sa do nich mohli nasťahovať „cudzinci“.

Nikto nevie, „ako sa táto vojna vyvinie, ale treba sa naďalej pozerať vpred“, vraví libanonská humanitárna pracovníčka. Všetci sa obávajú občianskej vojny, ktorú väčšina ľudí nechce. Verejná mienka a medzinárodné spoločenstvo sa mlčky prizerajú. A to je ďalší spôsob zabíjania, tvrdí Oumayma Farahová. Jej výzva pre celý svet znie: „Nezabúdajte na Libanon“.