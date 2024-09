SVET

Svätý Otec priletel do Východného Timoru

Pápež František začal ďalšiu etapu svoje 45. apoštolskej cesty. V pondelok 9. septembra priletel do Dilí, hlavného mesta Východného Timoru. Let z Port Moresby (Papua Nová Guinea) trval približne tri a pol hodiny. Návšteva Svätého Otca vo Východnom Timore, na ostrove v juhovýchodnej Ázii s katolíckou väčšinou, potrvá do stredy 11. septembra.

Miroslava Holubíková – Vatican News Petrovho nástupcu v Dilí na medzinárodnom letisku „Presidente Nicolau Lobato" privítali prezident republiky José Manuel Ramos-Horta, premiér Xanana Gusmão a apoštolský nuncius arcibiskup Wojciech Załuski. Dve deti v tradičnom odeve ako zvyčajne ponúkli Františkovi kvety spolu s „taisom", tradičnou timorskou šatkou. Dnes sa Svätý Otec v Prezidentskom paláci stretne s hlavou štátu a potom sa prihovorí predstaviteľom občianskej spoločnosti a diplomatickému zboru krajiny Východného Timoru.