Sestra Oleksia na Ukrajine podáva svedectvo o jednoduchej radosti detí v Charkove

Rehoľná sestra Oleksiya Pohrsnychna z Kongregácie sv. Jozefa je od roku 2018 nablízku malým deťom v Charkove, v jednom z miest, ktoré najviac zasiahli ruské bombardovania. Vo svojom rozprávaní pre Vatikánsky rozhlas - Vatican News opísala chvíle hrôzy, ktoré zažila počas útoku 15. septembra, svoju vďačnosť tým, ktorí sa modlia a prejavujú solidaritu, a osobitnú vďaku pápežovi Františkovi.

Svitlana Dukhovych, Miroslava Holubíková – Vatican News

„Keď začal znieť letecký poplach, hrali sme sa s deťmi na farskom dvore. Po niekoľkých minútach bolo počuť zvuk výbuchu asi kilometer ďaleko, okamžite sme vzali malé deti do suterénu kostola, kde je aj kaplnka“. Takto rozpráva sestra Oleksia ktorá slúži v charkovskej gréckokatolíckej farnosti svätého Mikuláša.

I keď Charkov na začiatku konfliktu mnohí opustili, teraz, keď sa frontová línia posunula ďalej, sa vrátili a sťahujú sa sem rodiny s deťmi utekajúce z miest, ktoré nedávno zasiahla ruská armáda. Uprostred mnohých trosiek sa tak sestra Oleksia a sestra Daria snažia utešovať tých, ktorých stretávajú. Jednou z najdôležitejších služieb je určite práca s deťmi a mladými. Ako vysvetlila sestra Oleksia „veľkým problémom je, že v Charkovskej oblasti dnes, nie sú otvorené takmer žiadne školy“ a vyučovanie prebieha online:

„Deťom a mladým chýba priestor na komunikáciu a socializáciu. Niektoré triedy boli otvorené v metre, ale len veľmi málo detí má možnosť ich navštevovať. Preto sa snažíme zapojiť tých najmenších do niektorých aktivít v našej farnosti. Samotní rodičia nás od začiatku vojny mnohokrát požiadali, aby sme pre ich deti zorganizovali nejaké aktivity a katechézu, hoci by som to tak nenazvala, pretože s nimi treba začať odznova. Rodičov týchto detí nazývam 'hľadajúcimi Boha', sú to ľudia, ktorí možno len zriedkavo chodili do kostola, alebo nikdy nechodili“.

Deti a mladí ľudia prichádzajú do farnosti dvakrát týždenne, v stredu a v nedeľu. Sestra Oleksia uviedla, že im objasňujú sviatky, pozerajú kreslené filmy a venujú sa tematicky praktickým aktivitám. Rehoľníčka dodáva:

„Tieto malé práce robia vždy veľmi radi, aj preto, že ich potom môžu ukázať rodičom. Jedno dievčatko, ktorého otec je na fronte, povedalo: „Všetko, čo robím, posielam jemu“. Keď je pekné počasie, chodíme s deťmi robiť nejaké aktivity vonku a práve sme sa s nimi hrali na farskom dvore, keď začal znieť letecký poplach. Po niekoľkých minútach bolo počuť zvuk výbuchu asi kilometer ďaleko a my sme okamžite vzali malé deti do suterénu kostola, kde je aj kaplnka. Tam sme s nimi začali spievať, aj preto, aby sme ich trochu rozptýlili, pretože boli vystrašené. A potom sme im rozdali sladkosti, ktoré prišli spolu s humanitárnou pomocou z Ríma.“

Obdržanie humanitárnej pomoci z Ríma

Poďakovanie za pomoc pápeža Františka

Sestra Oleksia ďakovala za pomoc od Svätého Otca, ktorá dorazila na gréckokatolícky exarchát v Charkove 12. augusta. Z ukrajinskej gréckokatolíckej farnosti svätej Sofie v Ríme odišli nákladné autá naložené potravinami, šatstvom, hygienickými potrebami a liekmi, ktoré spolu s Dikastériom pre charitatívnu službu zozbierala a naložila Švajčiarska garda. Rehoľníčka uzatvára s dojatím:

„Chcela by som vyjadriť vďačnosť všetkým ľuďom, ktorí nezabúdajú na Ukrajinu a nezabúdajú na náš Charkov, ktorý stále odoláva. Osobitne ďakujem Svätému Otcovi a kardinálovi Konradovi Krajewskému, ktorý pred dvoma rokmi osobne navštívil naše mesto“.

Distribúcia humanitárnej pomoci z Ríma