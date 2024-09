Mladí Papuánci chcú tvoriť budúcnosť s úsmevom nádeje

Na stretnutí s mladými v Papue Novej Guinei na štadióne v Port Moresby odzneli tri svedectvá. Svätý Otec si vypočul rozprávanie o angažovanosti mladých katolíkov, o vnútornom utrpení v rozpadnutej rodine, ale aj o dráme zneužívania v rodine. Vo svojom spontánnom príhovore pápež povzbudil mladých, aby ich „spoločným jazykom“ bola „reč srdca: láska, blízkosť a služba“.

Alessandro Di Bussolo, Miroslava Holubíková – Vatican News

Dvadsiatka mladých v pestrofarebných a tradičných krojoch s pierkami privítali pápeža Františka tancom. Biskup z Kimbe John Bosco Auram v mene mladých uviedol, že najväčšou výzvou pre nich je „objaviť Krista v sebe a uprostred reality“, ktorá ich vedie k výzvam, ako sú: „život podľa kresťanských hodnôt v rodine a spoločnosti, obmedzené možnosti rastu a rozvoja i rôzne frustrácie vyplývajúce z nenaplnených očakávaní od spoločnosti, vlády a dokonca aj od Cirkvi“.

Stretnutie sa naplno rozbehlo predstavením s názvom „Ostrovy nádeje“. Štyria mladí ľudia z Papuy Novej Guiney a Šalamúnových ostrovov sa zaviazali tvoriť budúcnosť „s úsmevom nádeje“: v rodine, pri ochrane životného prostredia, v posilňovaní miestnej kultúry a vo vzdelávaní sa. Rozprávač na konci vyzval, aby sme si uvedomili, že „mladí ľudia nie sú len lídrami zajtrajška, ale aj tvorcami zmien dneška“.

Tri svedectvá: Patrícia, Ryan a Bernadette

Prvé svedectvo vyslovila mladá členka Združenia katolíckych odborníkov Patricia Harricknen-Korpok, ktorá hovorila o ťažkostiach svedčiť o katolíckej viere a morálke v spoločnosti, ktorá je negatívne ovplyvnená „veľmi atraktívnym športovým a zábavným priemyslom, sociálnymi médiami a technológiami“. Ako tiež zdôraznila, v krajine je príliš veľa náboženských vyznaní. „Zaujať stanovisko k sociálnym, politickým, ekonomickým, environmentálnym a ľudsko-právnym otázkam cez prizmu našej kresťanskej viery nebolo vždy jednoduché“, priznala Patrícia a dodala, že napriek tomu mladí z uvedeného združenia v Papue Novej Guinei, sa angažujú „za spoločné dobro

a blaho ľudí, najmä tých, ktorí nemajú hlas alebo sú na okraji spoločnosti“.

Potom hovoril Ryan Vulum, ktorý spomínal na svoje ťažké detstvo v rozvedenej rodine a na to, že Cirkev sa stala jeho „útočiskom“. To, že rodiny sú rozdelené alebo majú veľké očakávania od mladých, je pre Ryana ťažkosť, ktorú zažíva „väčšina mladých ľudí“ na súostroví. Ako priznal, je pre nich „náročné komunikovať s rodičmi“, keď sú odlúčení, a preto sa mnohí z nich „uchyľujú k užívaniu škodlivých látok, zapájajú sa do nelegálnych činností a strácajú všetku nádej na život“. Ryan povzbudil všetky katolícke páry v krajine, ktoré príjmu sviatosť manželstva“, aby vytrvali a stali sa „pevnými rodinami, kde sa mladí budú cítiť bezpečne a môžu tak lepšie žiť“. Ryan napokon vyzval členov Cirkvi, aby „naďalej prijímali mladých s otvorenou náručou“ a pozývali ich „podeliť sa o svoje nápady a rozvíjať tak miestne cirkevné spoločenstvo“.

Napokon o dráme zneužívania v rodine, ktoré ničí životy rozprávala Bernadette Turmoni, štvrtá a posledná dcéra z veľkej rodiny, mladá členka hnutia „Máriina légia“. Podľa jej slov „tí, ktorí sú obeťami sa cítia nemilovaní a znevažovaní, strácajú nádej a môžu spáchať samovraždu alebo opustiť rodinu“. Ako dodala, jeden z dôvodov „prečo mladí ľudia nedokončia štúdium alebo si neplnia svoje sny a túžby“, je chudoba, ktorá je na vzostupe napriek tomu, že Papua Nová Guinea je bohatá na nerastné suroviny. Mladí sú tak nútení „hľadať spôsoby, ako si zarobiť peniaze predajom drog, krádežami“ alebo žobraním. Bernadette napokon kladie otázku, „ako tento problém riešiť?“ a odpoveď nachádza v apoštolskej exhortácii pápeža Františka Christus Vivit, odkiaľ citovala „Boh je stále živý, a preto aj my musíme byť živí“. Napokon dodala: „Som schopná žiť svoj život napriek všetkým zápasom, ktorým som čelila. Nemám nič, ale Boh je všetko“.

Pápež s mladou Papuánkou Bernadette