Film vo virtuálnej realite „Cesta“ (The Way) o krížovej ceste mal premiéru v Múzeu sv. Jána Pavla II. v Krakove

Premiéra filmu „The Way“, teda „Cesta“ o krížovej ceste sa konala 30. júla v Múzeu svätého Jána Pavla II. Veľkého v poľskom Krakove. Film je príležitosťou pre objavovanie bohatstva kultúrneho dedičstva pomocou virtuálnej reality, a ukazuje základy európskej a poľskej kultúry, ktoré sú založené na kresťanských hodnotách.

Vatican News

Nadácia Christian Heritage spolu s Múzeom svätého Jána Pavla II. Veľkého v Krakove predstavujú sériu inovatívnych 360° VR dokumentov, ktoré odhaľujú príbeh krížovej cesty prostredníctvom jedinečných umeleckých diel.

„Podporujeme všetky generácie v objavovaní bohatstva nášho kultúrneho dedičstva tým, že im ukazujeme základy európskej a poľskej kultúry, ktoré sú založené na kresťanských hodnotách,“ hovorí profesor Jakub Wróblewski, režisér a scenárista projektu. „Film The Way vo VR je viac než len projekt. Je to hnutie smerujúce k lepšiemu pochopeniu a oceneniu nášho kultúrneho dedičstva“.

„The Way“ je inovatívny projekt, ktorý prináša štrnásť zastavení krížovej cesty v modernom, pohlcujúcom formáte. Každá epizóda je harmonickou zmesou umenia, histórie a duchovna, ktorá divákov prenesie do utrpenia Ježiša Krista. Prostredníctvom VR okuliarov ponúka film „The Way“ jedinečný zážitok, ktorý umožňuje hlboké ponorenie sa do historického a kultúrneho kontextu, ktorý inšpiroval najvýznamnejších umelcov. Každý obraz hovorí o vlastnej histórii. Histórii milosti, posvätenia a nádeji. Je to príležitosť prekročiť čas a dotknúť sa sŕdc v novom rozmere.

Premiéra filmu "Cesta"

Prínosy pre mladých ľudí

Poslaním projektu je nielen poskytovať vedomosti o dejinách umenia a kultúry, ale aj inšpirovať k tvorivému mysleniu, rozvíjať digitálne zručnosti a otvárať tak myseľ širším perspektívam. Prostredníctvom praktického ponorenia sa do historických a kultúrnych súvislostí môžu diváci lepšie pochopiť umenie a kultúru, ktoré formovali našu civilizáciu.

Je možné si pozrieť upútavku na film „The Way“ v poľskom jazyku alebo pre viac informácií o projekte ako aj o ďalších premietaniach, ísť na webovú stránku Christian Heritage Foundation.

(Preložila a spracovala Tímea Saboslajová)