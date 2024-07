Zasievanie pokoja v Kamerune - výstava umenia na apoštolskej nunciatúre

Kamerun: Výstava "Zasievanie semien mieru" na nunciatúre (Apostolic Nunciature in Cameroon)

Apoštolská nunciatúra v kamerunskom Yaoundé v sobotu 13. júla 2024 otvorila svoje brány pri príležitosti fotografickej výstavy pod názvom „Zasievanie pokoja“. Výstava prezentuje výsledky workshopu, ktorý sa nedávno uskutočnil v školách rehole otcov piaristov v Kamerune. V rozhovore pre vatikánske médiá kurátorka výstavy Emily Pinna vysvetlila, čo sa očakáva od tejto výstavy.

Liliane Mugombozi – Yaoundé

Apoštolský nuncius v Kamerune, arcibiskup Jose Bettencourt v rozhovore z mája, okrem iného povedal, že nunciatúra v Kamerune „predstavuje pevný vzťah dôvery a referenčný bod“. Podľa nuncia by toto miesto malo „byť otvoreným domom, kde sa ľudia môžu stretávať“ a mal by „slúžiť ako most medzi katolíkmi, moslimami a protestantmi s cieľom vytvoriť prostredie pokoja a spolupráce.“

Emily Pinna, ktorá žije v Yaoundé a pracuje v regiónoch strednej a západnej Afriky, poskytla rozhovor pre vatikánske médiá ako kurátorka vystavených fotografií. Ako uviedla, cieľom výstavy, ktorá stelesňuje aj víziu a poslanie rehole otcov piaristov, je využiť silu obrazu a príbehu, ktorý rozpráva. Práve vyvolaním emócií, ako sú empatia a súcit, sa divák cíti prepojený s príbehom a je ochotný angažovať sa pre konanie dobra. Emily Pinna okrem iného odpovedala aj na tieto otázky:

Čo vás viedlo k uskutočneniu tejto výstavy?

Výstava je výsledkom spolupráce s otcami piaristami v Kamerune. Kontaktovali ma a povedali mi o svojich školských projektoch. Navrhla som im, aby sme sa stretli a natočili video príbehy o ich vplyve na prostredie. To, čo ma však presvedčilo, aby som s nimi spolupracovala, bola skutočnosť, že sa snažia vytvoriť ekosystémy, aby boli sebestačné. Povedali mi: „Nemôžeme zostať navždy závislí od Cirkvi. Musíme nájsť prostriedky, aby sme mohli zaplatiť učiteľov, nakŕmiť deti“. Často je jedlo, ktoré deti jedia v škole, ich jediným jedlom za deň. Školy teda majú farmy; pestujú ovocie a zeleninové záhrady, chovajú sliepky, aby nakŕmili deti. A časť produkcie sa predáva na zaplatenie učiteľov.

V týchto školách sú tiež deti, ktorých rodičia utiekli z oblastí ozbrojených konfliktov, ktoré v niektorých regiónoch Kamerunu trvajú už sedem rokov, a školy sú tak jedinečným miestom na zasievanie semienka mieru do duší a sŕdc traumatizovaných detí, ktoré často museli žiť uprostred nepriateľstva. Táto práca je veľmi dôležitá; aby sme mohli zasiať mier, posilniť odolnosť detí a umožniť im rásť vo vedomí hodnoty mieru.

Z tohto dôvodu som navrhla, aby sa o tejto ich práci dozvedela národná a medzinárodná komunita. Uskutočnili sme výstavu v hoteli Mont Febe, ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia vlády, členovia diplomatického zboru a iné významné osobnosti krajiny. Rovnako bol prítomný apoštolský nuncius, ktorý navrhol, aby sme výstavu natrvalo zriadili na nunciatúre. Spolupracujeme aj na mierovej kampani.

Prečo práve na apoštolskej nunciatúre v Yaoundé?

Nunciatúra je dôležitou realitou miestnej cirkvi. Cirkev má neutrálnu úlohu, nestojí v konflikte ani na jednej, ani na druhej strane, a preto je oprávnená ponúknuť univerzálne posolstvo pokoja, ktoré svet zúfalo potrebuje. Svojím posolstvom, ktoré ponúkame všetkým mužom a ženám vo svete, chceme navrhnúť projekty sociálnej súdržnosti, prácu na školských osnovách na „zasievanie mieru“ prostredníctvom vzdelávania a aktivít na implementáciu prežívania mieru do života detí.

V Kamerune rastie veľmi špecifická rastlina, ktorá sa nazýva „rastlina mieru“. Táto rastlina má okrem doslovného významu aj kultúrny, duchovný a symbolický význam. Kamerunská rastlina mieru je metaforou zmierenia a jednoty. Zasadením alebo vystavením tejto „rastliny mieru“ ľudia a komunity vyjadrujú svoju túžbu po mierovom spolunažívaní a vzájomnom porozumení. Vyjadrujú nádej na budúcnosť bez konfliktov a sporov, v ktorej ľudia môžu žiť spolu v harmónii.

Čo očakávate od tejto výstavy na Apoštolskej nunciatúre?

Našou túžbou je zviditeľnenie, podpora pri realizácii kampane, ktorá môže pomôcť zjednotiť krajinu a pomôcť deťom nájsť pokoj a odolnosť. Ak si na portrétoch prečítate, ako deti vyjadrujú pokoj, uvedomíte si v akej realite žijú. Napríklad: „Mier je zobudiť sa ráno, ísť do školy bez strachu.“ Ak neurobíme nič pre tieto deti, ktoré už sedem rokov nechodia do školy, ktoré nepoznajú mier, vychováme stratenú generáciu plnú hnevu. To je nebezpečenstvo.

(Preložila a spracovala Tímea Saboslajová)