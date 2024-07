Paralympionik Amelio: Pán ma nikdy neopustil, ani keď som bol sám a ochrnutý v nemocnici

Z drsnej osobnej a rodinnej drámy sa neskôr vyvinul neobyčajný športový príbeh o odhodlaní a viere kolumbijského paralympijského športovca. Prinášame svedectvo trénera talianskeho národného šermiarskeho družstva Daniela Pantoniho o Améliovi, ktorý sa koncom augusta zúčastní na paralympiáde v Paríži za Tím utečencov.

Daniele Pantoni

Paralympijského športovca Amelia Castra Gruesa trénujem od septembra 2022 v športovom centre talianskej štátnej polície Fiamme Oro v Tor di Quinto. Amelio okrem svojich šermiarskych zručností svedčí o veľkých ľudských hodnotách, pevných vďaka jeho viere, a svedčí aj o pozitivite, ktorá mu umožňuje čeliť životným ťažkostiam s úsmevom.

Amelio sa narodil v roku 1992 v problematickej oblasti Kolumbie. V tomto kontexte mu zabili matku, ktorá bola pre neho a jeho šiestich súrodencov skutočnou oporou. Amelio nepodľahol logike pomsty. Neskôr ako dvadsaťročný pri autonehode prišiel o schopnosť používať nohy. Štyri roky zostal v nemocnici vo vážnom stave, opustený rodinou, ktorá mu nemohla pomôcť. Amelio, ktorý necíti žiadnu zášť, to však opisuje ako „najlepšie obdobie môjho života“, pretože sa priblížil k Bohu. Jeho silou je práve jeho viera. Hovorí: „Nikdy nie som sám, pretože Boh je vždy so mnou a robí ma šťastným“.

V roku 2017 začal s paralympijským šermom. V roku 2018 som bol v Cali s talianskym národným tímom na Svetovom pohári: Amelio ma požiadal o lekciu šermu a zrodilo sa medzi nami priateľstvo. Cieľom bolo pomôcť mu prísť do Talianska, aby mohol trénovať s naším paralympijským tímom. Covid však tento projekt zablokoval.

V septembri 2022 sa aj tak rozhodol prísť do Talianska (s trojmesačným vízom) a trénovať ako profesionál. Bez toho, aby mi to povedal. Keď mi zavolal, bol už v Madride, kde mal medzipristátie, zatiaľ čo ja som bol v Sydney s Talianskym národným tímom. Rezervoval si lacný hotel pri rímskej stanici Termini: bohužiaľ, nebol tam výťah. Prvú podporu dostal od kolumbijskej komunity v Ríme a od Katolíckej charity, ktorá ho prijala do ubytovne na Via Marsala.

Povedal som mu, že bolo ľahkomyseľné odísť bez podpory a len s trochou peňazí vo vrecku. Jeho odpoveď ma ohromila: „Profe (tak ma nazýva), pochádzam z oblasti, kde vás môžu zastreliť, aby vám ukradli invalidný vozík. Pán ma nikdy neopustil, ani keď som bol sám a ochrnutý v nemocnici, prečo by to mal urobiť teraz, keď mám silné ruky a vozík, ktorý ma môže dopraviť kamkoľvek... a hlavne, akú budúcnosť som mal doma?“

Od tej chvíle som sa rozhodol pomôcť tomuto odvážnemu a ľahkomyseľnému chlapcovi splniť si jeho paralympijský sen. Rozhodol sa požiadať o „medzinárodnú ochranu“ a v júli 2023 mu bol udelený štatút utečenca. Jeden rok býval v Charite. Teraz žije v Centre prijímacieho a integračného systému 2. stupňa v Centocelle. Avšak telocvičňa Fiamme Oro, kde trénuje, je ďaleko: autobusy a metro nemajú plošinu pre zdravotne postihnutých ani výťah. Musí požiadať o pomoc alebo si vystačiť sám, a to mu trvá dve hodiny, tlačiac sa na vozíku. Už sa mu stalo, že spadol uprostred ulice a - ako trpko priznáva - nikto sa nezastavil, aby mu pomohol.

Nikdy sme ho nepočuli sťažovať sa na problémy utečenca s postihnutím a nikdy nevynechal tréning. Má veľkú dôstojnosť a istotu, že jeho cestu osvetľuje Pán. Vo Fiamme Oro sme všetci zasiahnutí jeho úsmevom - Amelio svedčí o tom, že s vierou sa nedá inak, len usmievať.

Preklad: Zuzana Klimanová