Koloseum osvetlené červenou farbou na pamiatku prenasledovania kresťanov (AFP or licensors)

SVET

Pápežská nadácia ACN pozýva ku Dňu modlitieb za prenasledovaných kresťanov

Pápežská nadácia ACN (Aid to the Church in Need) organizuje každoročne 6. augusta Deň modlitieb za prenasledovaných kresťanov, ktorého podnetom bol vpád islamských teroristov do severného Iraku v roku 2014 a vyhnanie kresťanov, ktorí museli utekať pešo, bez batožiny, jedla a vody. Tento rok bude prebiehať 10. ročník.

Marcio Martins (ACN), Miroslava Holubíková – Vatican News Vpád teroristov tzv. Islamského štátu do severného Iraku, ktorí vyhnali z domovov približne 100 000 kresťanov, sa stal v noci zo 6. na 7. augusta 2014. Pápežská nadácia Pomoc trpiacej cirkvi ACN) v spomínaný dramatický deň ponúkla utekajúcim kresťanom všetku pomoc, ktorú mohla, aby im pomohla materiálne aj duchovne. Počas konferencie, ktorú nadácia ACN zorganizovala na pamiatku 10. výročia invázie, arcibiskup Nizar Semaan, sýrsko-katolícky arcibiskup Adiabene v severnom Iraku, spomenul: „Slovami sa nedá opísať, čo sme zažili pred 10 rokmi, skupina Islamský štát sa nás pokúsila vyhladiť, ale nepodarilo sa jej to. Ľudia tu sú ako olivovníky. Môžete ich vyrúbať, spáliť, ale po 10 alebo 20 rokoch budú naďalej prinášať ovocie. Vyskúšali všetko, ale my zostávame a ako cirkev robíme všetko pre to, aby sme dali znamenie nádeje." V súvislosti s pripravovaným 10. ročníkom Dňa modlitieb za prenasledovaných kresťanov páter Rogério Lima, cirkevný asistent ACN v Brazílii, uviedol: „Každý deň v ACN vďaka našim dobrodincom pomáhame kresťanom, ktorí trpia biedou alebo prenasledovaním vo viac ako 130 krajinách vrátane Brazílie. V tento deň modlitieb chceme tiež ukázať silu, ktorú má modlitba pre tých, ktorí trpia diskrimináciou a prenasledovaním kvôli tomu, že sú kresťania. Každý týždeň dostávame správy o útokoch na kostoly, únosoch, mučení a vraždách kňazov, rehoľníkov a laických kresťanov. Okrem konkrétnej pomoci potrebujeme aj modlitby všetkých. Ako nás o to požiadal Pavol v liste Solúnčanom: Modlite sa, bratia a sestry, bez prestania." Prenasledovanie kresťanov pretrváva na celom svete Podľa nadácie ACN prenasledovanie kresťanov pokračuje a stále viac sa rozširuje. Náboženská sloboda je vážne porušovaná v 61 krajinách. V 40 krajinách sú ľudia vraždení a unášaní kvôli svojej viere. Na miestach, kde sa veľmi vážne porušuje náboženská sloboda, žije 62 % svetovej populácie. Len pred ôsmimi mesiacmi na posledné Vianoce boli v Nigérii brutálne napadnuté kresťanské komunity, čo si vyžiadalo viac ako 300 obetí. V roku 2023 bolo zatknutých, unesených alebo zavraždených 132 katolíckych kňazov a rehoľníkov. Vo viacerých krajinách Afriky, Ázie a Blízkeho východu sú kostoly napádané a vypaľované, kresťania sú diskriminovaní, väznení, unášaní, mučení, kameňovaní alebo zabíjaní, pretože sú kresťania. Pomoc pápežskej nadácie ACN ACN (Aid to the Church in Need, Pomoc trpiacej cirkvi) je pápežská nadácia, ktorá prostredníctvom informácií, modlitieb a akcií podporuje veriacich všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo v núdzi. ACN bola založená na Vianoce 1947 a v roku 2011 bola povýšená na pápežskú nadáciu Cirkvi. Organizácia každoročne reaguje na približne 5 000 žiadostí o pastoračnú pomoc zo strany Cirkvi vo viac ako 130 krajinách. Medzi podporované projekty patria: vzdelávanie seminaristov, tlač Biblie a náboženskej literatúry - vrátane detskej Biblie ACN s viac ako 51 miliónmi výtlačkov vytlačených vo viac ako 190 jazykoch - podpora kňazov a rehoľníkov v misiách a kritických situáciách; výstavba a obnova kostolov a iných cirkevných zariadení; dopravné prostriedky na evanjelizáciu; náboženské komunikačné programy; pomoc utečencom a obetiam konfliktov.