Lekári bez hraníc: V zabudnutej vojne v Sudáne sa zvyšuje násilie i chudoba

Zabudnutá vojna a jedna z najhorších humanitárnych kríz v poslednom období: taká je realita Sudánu, ktorá sa opäť dostáva do centra pozornosti vďaka novej správe zverejnenej v pondelok 22. júla organizáciou Lekári bez hraníc, ktorá odsudzuje nevyberané násilie voči obyvateľstvu počas konfliktu, ktorý trvá už 15 mesiacov.

Čísla sú jasné a nedá sa to ani predstaviť: v Sudáne, ktorý sa od apríla 2023 opäť ponoril do občianskej vojny medzi sudánskymi ozbrojenými silami a jednotkami rýchlej podpory a ich stúpencami v celej krajine, je absolútne krízová situácia. Útočí sa na nemocnice, bombarduje sa na trhoch a domy sa zrovnávajú so zemou, pričom celkovo je postihnutých 24 miliónov ľudí, z ktorých polovicu tvoria deti.

Nový dokumentačný súbor organizácie Lekári bez hraníc s názvom „Vojna proti ľuďom. Ľudské obete konfliktu a násilia v Sudáne“ poukazuje na dramatickú situáciu v oblasti zdravotníctva v africkej krajine, kde je údajne funkčných len 20 - 30 % zdravotníckych zariadení. Okrem toho sa v prieskume organizácie zistilo, že zo 135 žien, ktoré prežili násilie, bolo 90 % opäť zneužitých ozbrojenými osobami v utečeneckých táboroch. Vysídľovanie je v krajine veľmi pálčivým problémom: odhaduje sa, že posledný konflikt spôsobil, že okrem troch miliónov osôb, ktoré sa stali bezdomovcami už počas predchádzajúcich konfliktov, sa v krajine ocitlo približne sedem miliónov vnútorne vysídlených osôb. Podľa správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu, ktorá je súčasťou OSN, k nim treba pripočítať 2,2 milióna utečencov, ktorí utiekli do susedných krajín, najmä do Južného Sudánu, Čadu, Etiópie, Líbye, Egypta a Stredoafrickej republiky.

Situácia v regióne Dárfúr

Podľa správy je obzvlášť znepokojujúca situácia v Dárfúre, kde dochádza k etnickému násiliu voči obyvateľstvu: podľa zozbieraných svedectiev v lete minulého roka v Nyale ozbrojené milície rabovali domy, bili a zabíjali ľudí patriacich k Masalitom a iným nearabským etnickým skupinám. Nedávna výzva Svetovej zdravotníckej organizácie o situácii v meste El Fasher, hlavnom meste Severného Dárfúru, kde je údajne približne 800 000 ľudí uväznených v dôsledku pokračujúcich bojov medzi dvoma frakciami súperiacimi o moc. Nádej na krátkodobé vyriešenie konfliktu je stále malá. V dňoch 11. a 12. júla sa v Ženeve uskutočnilo niekoľko rokovaní medzi stranami na diaľku, ktoré sprostredkovalo OSN, ale zatiaľ sa nedosiahli žiadne konkrétne výsledky v oblasti prímeria.

(Preklad Miroslava Holubíková)