Pápež: Vytvárať priestor pre mladých, pomôcť im objaviť ich jedinečnú rolu

„Vzťah s Bohom vždy spôsobuje, že ľudia prekvitajú“ – tieto slová adresoval pápež František organizátorom projektu Školy života (Écoles de Vie(s), ktorých v piatok 10. januára prijal na audiencii. Francúzsky projekt je inšpirovaný Globálnou edukačnou dohodou.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Školy života sú formačným projektom, v ktorého centre je evanjelium a sociálna náuka Cirkvi. Svätý Otec jeho organizátorom povedal:

„Svojou angažovanosťou hlásate, že nikto nie je zbytočný, nikto nie je nehodný, že každý život je darom od Boha, ktorý treba prijať s láskou a úctou. Ďakujem!“

Ako pripomenul pápež, tomu nás učí sám Ježiš:

„Ježiš sa dotýkal malomocných, hovoril k ľuďom na okraji spoločnosti a s láskou prijímal tých, ktorí akoby nemali v spoločnosti miesto. Ježiš vstupuje do priameho kontaktu s tými, ktorí zažívajú postihnutie, pretože znevýhodnenie, ako každú formu slabosti, nemožno ignorovať ani popierať. Avšak Ježiš s nimi nielen vstupuje do vzťahu: on zároveň mení význam ich skúsenosti; zavádza nový pohľad. Pre neho je každý ľudský stav, dokonca aj ten, ktorý je poznačený vážnymi obmedzeniami, pozvánkou na utkávanie osobitného vzťahu s Bohom, vďaka ktorému ľudia znovu rozkvitajú. To je dôležité: vzťah s Bohom vždy spôsobuje, že ľudia prekvitajú, vždy!“

Svätý Otec vyjadril spokojnosť s tým, že projekt Školy života je uplatňovaním jeho sna o otvorenej, vychádzajúcej a prijímajúcej Cirkvi. Ocenil aj to, že projekt sa zameriava na integrálne vzdelávanie a je spätý s Globálnou edukačnou dohodou. Petrov nástupca zároveň upriamil pozornosť na mladých ľudí:

„Osobitne mladí ľudia sú napriek svojim limitom bohatí na netušený potenciál. Sme povolaní vytvárať priestor, v ktorom by sa mohli naplno prejaviť. Musíme vytvoriť miesto pre ich sny, prijať ich a sprostredkovať im nádej. Vaše nasadenie im umožňuje objaviť, že ich život má zmysel a že v spoločnosti zohrávajú jedinečnú úlohu.“