Pápež vyjadril bolesť nad atentátom v New Orleans

Z New Orleans (AFP or licensors)

V telegrame podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom pápež František vyjadril sústrasť a duchovnú blízkosť v súvislosti s obeťami a ranenými po novoročnom atentáte v New Orleans.

Vatican News

Počas oslavy nového roka 42-ročný Američan a veterán americkej armády Shamsud-Din Jabbar, ktorý bol obrátený na islam a neskôr radikalizovaný, vbehol vo francúzskej štvrti v New Orleans vozidlom do oslavujúceho davu. Pred tým, ako bol zastrelený políciou, sám strieľal do ľudí. Atentát si vyžiadal 15 mŕtvych a 30 ranených.

Spracovala Zuzana Klimanová