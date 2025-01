Pápež učiteľom a žiakom: Škola je základom pre mier, nie vojnu, povedzte nie šikane!

Svätý Otec František prijal v sobotu 4. januára tri talianske vzdelávacie združenia. V príhovore dvom tisíckam učiteľov, vychovávateľov spolu so žiakmi pápež zdôraznil, aby nikdy nešikanovali, pretože „šikana ničí život“ a „pripravuje na vojnu“. „Škola slúži na položenie základov mieru“, upozornil tiež rímsky biskup.

Miroslava Holubíková – Vatican News

Do vatikánskej Auly Pavla VI. prišli členovia vzdelávacích združení, ktoré oslavujú výročia svojho vzniku: Talianska asociácia katolíckych učiteľov (AIMC), Talianska katolícka únia učiteľov, manažérov, vychovávateľov, školiteľov (UCIID) a Združenie rodičov katolíckych škôl (AGeSC). Pápež v príhovore najprv pripodobnil pedagogiku Vianociam a vyzdvihol význam rodiny:

„Narodenie Pána nás učí, že veľkosť sa neprejavuje v úspechu alebo bohatstve, ale v láske a službe druhým. Boh je pedagogikou daru, výzvou žiť v spoločenstve s ním a s druhými ako súčasť projektu univerzálneho bratstva, projektu, v ktorom má rodina ústredné a nezastupiteľné miesto. Rodina! Okrem toho je táto pedagogika výzvou uznať dôstojnosť každého človeka, počnúc tými, ktorí sú odvrhnutí a na okraji, ako sa pred dvetisíc rokmi zaobchádzalo s pastiermi, a oceniť hodnotu každej etapy života vrátane detstva.“

V tejto súvislosti Petrov nástupca spomenul príbeh, kde členovia istej rodiny sediacej v reštaurácii „hľadeli len do mobilov“, namiesto toho, aby sa spolu rozprávali. Pápež prítomných hostí preto vyzval: „Prosím vás, rozprávajte sa v rodine medzi sebou! Rodina je dialóg, dialóg, vďaka ktorému rastieme“.

Pápež František pripomenul aj Jubileum nádeje, najmä ohľadom detí bez možnosti vzdelania a vyjadril svoj smútok:

„Cítim bolesť, keď vidím deti, ktoré nie sú vzdelané a ktoré chodia pracovať, mnohokrát vykorisťované alebo hľadajú jedlo či veci na predaj na miestach, kde sú odpadky. Je to tvrdé, ale sú aj takéto deti!“

Preto Svätý Otec povzbudil k vytvoreniu „novej kultúry zodpovednosti“:

„Cíťte sa byť povolaní vypracovať a odovzdávať novú kultúru založenú na stretnutí generácií, na začlenení, na rozlišovaní pravdy, dobra a krásy, kultúru zodpovednosti, osobnej i kolektívnej, ktorá by čelila globálnym výzvam, ako sú environmentálne, sociálne a hospodárske krízy a veľká výzva mieru. V škole si môžete „prezentovať mier“, teda položiť základy spravodlivejšieho a bratskejšieho sveta, a to za prispenia všetkých disciplín a tvorivosti detí a mladých ľudí. Ale ak v škole vediete vojnu medzi sebou, ak v škole šikanujete dievčatá a chlapcov, ktorí majú problémy, je to príprava na vojnu, nie na mier! Prosím, nikdy nešikanujte!“

Na záver pápež František pripomenul poslanie ich združení, ktorých zakladatelia chceli „svedčiť o hodnotách dobra pre všetkých":

„Nikdy nezabúdajte, odkiaľ ste prišli, ale nechoďte s hlavou otočenou dozadu a neľutujte staré dobré časy! Myslite radšej na súčasnosť školy, ktorá je budúcnosťou spoločnosti, v ktorej prebieha epochálna premena. Myslite na mladých učiteľov, ktorí robia svoje prvé kroky v škole, a na rodiny, ktoré sa cítia osamotené vo svojej výchovnej úlohe. Každému z nich navrhnite svoj výchovný a asociačný štýl s pokorou a novosťou. (...) a robte to spoločne, s tzv. „dohodou medzi združeniami“, pretože tak môžete lepšie svedčiť o tvári Cirkvi v škole a pre školu.“