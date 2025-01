Pápež: Svetová sieť modlitby ako dôležitý príspevok Jubileu 2025

O ceste srdca – hovoril pápež František členom Nadácie Svetová sieť modlitby s pápežom (Apoštolát modlitby), ktorých prijal vo štvrtok 23. januára vo Vatikáne. Od januára 2025 má nadácia nové vedenie. Pátra Frédérica Fornosa SJ nahradil na poste medzinárodného riaditeľa 49- ročný páter Cristóbal Fones Claro SJ z Čile.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Medzinárodnými zástupcami riaditeľa nadácie sú: pani Bettina Raedová, 55-ročná argentínska laička, ktorá je už regionálnou riaditeľkou Siete v krajine svojho pôvodu a v Uruguaji a páter Miguel Pedro Melo, 38-ročný portugalský jezuita.

Pápež v príhovore poukázal na svoju nedávnu encykliku Dilexit nos – Miloval nás:

„Nájdete v nej podstatnú duchovnú potravu, ktorá živí spiritualitu vašej práce, vášho apoštolátu. Páči sa mi, že túto spiritualitu nazývate „cestou Srdca“. A ja by som tento výraz rád interpretoval v dvojakom zmysle: je to cesta Ježiša, jeho svätého Srdca, cez tajomstvo vtelenia, umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. A je to aj cesta nášho srdca, zraneného hriechom, ktoré sa necháva podmaniť a premeniť láskou.

Na tejto ceste srdca nás ako vždy vedie naša Matka, Mária, ktorá nás predchádza na púti viery a nádeje a učí nás uchovávať v srdci Ježišove slová a skutky. Nezabudnite na toto slovo: uchovávať. Toto – ako dobre viete – je dielo Ducha Svätého: bez živej vody Ducha Svätého neexistuje cesta srdca s Kristom.“

Svätý Otec zároveň vyjadril presvedčenie, že Svetová sieť modlitby s pápežom poskytne veľmi dôležitý príspevok Jubilejnému roku 2025.