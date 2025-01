Pápež rehoľníčkam: Buďte poslami láskavosti a radosti pre mladých

V sobotu 4. januára prijal pápež František rehoľníčky Únie školských misionárok svätej Kataríny Sienskej (Unione Santa Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola). Vo svojom príhovore im dal na zamyslenie tri pojmy spojené s ich charizmou: svätosť, pripravenosť a láskavosť.

Miroslava Holubíková – Vatican News

Svätý Otec František prijal túto dominikánsku rehoľnú kongregáciu pri príležitosti 100. výročia ich založenia a zároveň zhromaždenia 15. generálnej kapituly, ktorej témou bolo „Porozumieť súčasnosti, aby sme spoločne pochopili budúcnosti Únie na jej ceste s Cirkvou“. V tejto súvislosti pápež uviedol:

„Je to v súlade s odkazom, ktorý vám zanechala ctihodná Luigia Tincaniová, a to dávať tvorivé odpovede na otázky mužov a žien našej doby, najmä tých, ktorí sú voči viere ľahostajní, a tých, ktorí sú od nej vzdialení, prostredníctvom podpory kresťanského humanizmu. Na tento účel vaša zakladateľka navrhla tri postoje, ktoré sv. Ján Pavol II. zhrnul takto: „Neustále angažovanie sa za vlastné posväcovanie, seriózna teologická a odborná príprava a životný štýl, ktorý je prívetivý a láskavý voči všetkým, najmä voči mladým ľuďom“. A to sa mi páči, láskavý a milujúci životný štýl (...) Stručne povedané: svätosť, pripravenosť a láskavosť.“

O svätosti Petrov nástupca vysvetlil, že ju „dokážeme realizovať len s Božou milosťou“ a „zasvätené osoby ju realizujú svojimi sľubmi, sviatostným životom, každodenným počúvaním a rozjímaním o Božom slove, modlitbou a spoločným životom“. Pápež potom rehoľníčkam pripomenul dominikánske heslo: „contemplata aliis tradere“ („kontemplované odovzdávať iným“), a dodal: „Zostaňte pevne zakorenení v týchto základoch, aby váš apoštolát bol pevný a bohatý na ovocie“.

K druhému bodu „pripravenosti“ pápež uviedol:

„Mohli by sme to uviesť moderným termínom „profesionalita“, nie však v zmysle funkčnej výkonnosti, ale v evanjeliovom zmysle oddanosti, prežívanej v štúdiu a v neustálom prehlbovaní vlastných vedomostí a zručností, v osobnej konfrontácii a bratskom zdieľaní naučených právd, v aktualizácii vyučovacích a komunikačných metód.“

Pri treťom bode Svätý Otec František vyzval rehoľníčky, „aby boli poslami láskavosti, ktorá je darom Ducha Svätého a radosti, a aby každé stretnutie prežívali s uznaním druhého v jeho posvätnej jedinečnosti“.

Na záver rímsky biskup poďakoval Únii školských misionárok svätej Kataríny Sienskej za ich prácu s mládežou a povzbudil ich k napredovaniu, predovšetkým pri „hľadaní povolaní do svojich radov“.