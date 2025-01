Pápež pracovníkom charít: Buďte nositeľmi Kristovej lásky

Svätý Otec František pred generálnou audienciou, v stredu 15. januára, prijal národných vedúcich charít (Caritas) Latinskej Ameriky a Karibiku. Pápež v úvode vyjadril veľké potešenie z formačného kurzu, ktorý organizujú, a ktorý „predpokladá upevnenie procesov zameraných na vytvorenie kultúry starostlivosti“.

Miroslava Holubíková – Vatican News

Petrov nástupca viac ako dvadsať zástupcov organizácií Charity privítal v malej sále budovy Auly Pavla VI. Ako uviedol, „kultúru starostlivosti nazývajú aj „záchranárstvo“, ktorá je v slovníku Kráľovskej akadémie španielskeho jazyka definovaná ako „opatrovníctvo, obrana, ochrana“. Pápeža zaujalo aj, že pojem je „znakom, ktorý sa v čase vojny na príkaz vojenských veliteľov umiestňoval pri vstupoch do dedín alebo pri dverách domov, aby ich vojaci nepoškodili“. Ďalej uviedol:

„A hneď mi prišli na um texty z proroka Ezechiela (9, 4) a Zjavenia Jána (7, 3). Pán žiada svojho anjela, aby „vyznačil písmenom tau na čele ľudí, ktorí vzdychajú a plačú pre všetky ohavnosti, ktoré sa tam dejú“. Pán žiada nás, svojich vyslancov, svojich anjelov v zmysle poslania, hoci nie čistoty, aby sme dali znamenie jeho požehnaného kríža na čelo všetkým tým, ktorí prichádzajú do našej Charity, vzdychajú a plačú nad mnohými nespravodlivosťami, dokonca ohavnosťami, ktoré sa na nich páchajú“.

Podľa pápeža „dať toto znamenie na každého pomocníka a na každú ľudskú bytosť, ktorú stretnete, znamená rozpoznať v ňom jeho dôstojnosť brata v Kristovi“ a tiež „urobiť si pomazanie od Pána, ktorý hovorí: Nedotýkajte sa mojich pomazaných (Ž 105, 15)“. „V tomto zmysle je ochrana božským pojmom“ – dodal rímsky biskup – „je to sám Kristus vpísaný do čela každého muža a ženy a do srdca nás, ktorí chceme byť vo svojej krehkosti nositeľmi jeho lásky, malých gest lásky a starostlivosti.

Na záver pápež hosťom zaželal, aby „Duch Svätý viedol ich prácu a aby ich Panna Mária prikryla svojím plášťom a tak sa naučili od nej prinášať starostlivosť a ochranu všetkým ľuďom“.