Pápež nevidiacim deťom: Byť znamením nádeje pre tých navôkol

Kráčať s Ježišom a sa stať tak malým znamením nádeje pre tých, ktorí nás stretávajú. K tomu vyzval pápež František chlapcov a dievčatá z Talianskeho zväzu nevidomých a slabozrakých, ktorých prijal v piatok 3. januára vo Vatikáne.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Petrov nástupca mladým vysvetlil význam motta Jubilejného roka 2025: „pútnici nádeje“. Okrem iného povedal:

„Chcel by som vám zaželať, aby ste vždy boli ľuďmi na ceste. V každom veku (...) vždy na ceste, nikdy nie nehybní, nikdy nie už v cieli, ale vždy s túžbou ísť vpred.

Avšak pútnik je ten, kto nielen kráča, ale má aj cieľ - (...) posvätné miesto (...). V prípade Jubilejného roka je cieľom brána. (...) Svätá brána predstavuje Ježiša Krista, jeho tajomstvo spásy, ktoré nám umožňuje vstúpiť do nového života, slobodného od otroctva hriechu, slobodného milovať a slúžiť Bohu i blížnemu.

A tak by som vám chcel popriať, aby ste neboli len na ceste, ale aj pútnikmi, to znamená, aby ste túžili stretnúť Ježiša, spoznať ho, počúvať jeho slovo, ktoré dáva zmysel životu, napĺňa ho novou radosťou, inou radosťou, radosťou, ktorá nezostáva „vonku“, na povrchu, ale ktorá napĺňa srdce a zohrieva ho, radosťou, ktorá je pokojom, dobrotou, nehou. (...) Túto radosť môže dať len Ježiš. Dokazuje to svedectvo mnohých svätých a svätíc všetkých čias, dokonca aj našej doby.“

Svätý Otec spomenul príklad mladého Turínčana z nedávnej doby bl. Piera Giorgia Frassatiho, ale aj sv. Františka, sv. Kláru či sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša. Dodal:

„Drahí priatelia, toto sú „pútnici nádeje“: chlapci a dievčatá, mladí ľudia, ktorí sa stretli s Pánom Ježišom a kráčali s ním, a on je nádejou pre každého muža, pre každú ženu i pre svet. Nasledujme túto cestu a aj my sa staneme malými znameniami nádeje pre tých, ktorí nás stretávajú.“