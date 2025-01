Pápež: Mária ukazuje, že základom bratstva je Ježiš

Nádejou pre svet je bratstvo, ale ak má byť trvalé, musí byť postavené na Kristovi. Pápež na to poukázal v homílii počas ďakovných vešpier v Bazilike svätého Petra, počas ktorých zaznel aj hymnus Te Deum za končiaci sa rok. V homílii pripomenul, že ide o vešpery Slávnosti Presvätej Bohorodičky Márie. Ona, ktorá vo svojom srdci uchovávala Ježišovo tajomstvo, aj nás učí čítať znamenia čias vo svetle tohto tajomstva.

HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA

Prvé vešpery zo Slávnosti Panny Márie Bohorodičky a Te Deum

31. decembra 2024

Toto je čas na vzdávanie vďaky a my máme radosť z toho, že ho môžeme prežívať oslavou svätej Božej Matky. Ona, ktorá zachováva Ježišovo tajomstvo vo svojom srdci, učí aj nás čítať znamenia čias vo svetle tohto tajomstva.

Končiaci sa rok bol pre mesto Rím rušný. Občania, pútnici, turisti a všetci, ktorí tadiaľto prechádzali, zažili typickú fázu predchádzajúcu Jubilejnému roku, keď sa množili veľké i malé staveniská. Tento večer je chvíľou na múdru úvahu, na zamyslenie sa nad tým, že všetka táto práca mala okrem hodnoty, ktorú má sama osebe aj zmysel, ktorý zodpovedá vlastnému povolaniu Ríma, jeho univerzálnemu povolaniu. Vo svetle Božieho slova, ktoré sme práve počuli, by sa toto povolanie dalo vyjadriť takto: Rím je povolaný prijať všetkých, aby všetci mohli spoznať, že sú Božími deťmi a bratmi a sestrami navzájom.

V tejto chvíli teda chceme vzdávať Pánovi vďaku za to, že nám umožnil pracovať, veľa pracovať, a predovšetkým za to, že nám to dal urobiť s týmto veľkým zmyslom, s týmto širokým obzorom, ktorý je nádejou bratstva.

Motto jubilea „Pútnici nádeje“ je plné významov v závislosti od rôznych možných perspektív, ktoré sú ako mnohé pútnické „cesty“. Jednou z týchto veľkých ciest nádeje, po ktorej treba kráčať, je bratstvo: je to cesta, ktorú som navrhol v encyklike Fratelli tutti. Áno, nádej sveta spočíva v bratstve! A je krásne myslieť na to, že naše mesto sa v posledných mesiacoch stalo staveniskom pre tento účel, s týmto komplexným zmyslom, že sa pripravuje na prijatie mužov a žien z celého sveta, katolíkov a kresťanov iných vierovyznaní, veriacich každého náboženstva, tých, ktorí hľadajú pravdu, slobodu, spravodlivosť a pokoj, všetkých pútnikov nádeje a bratstva.

Musíme si však položiť otázku: má táto perspektíva nejaký základ? Je nádej na bratské ľudstvo len rétorickým sloganom, alebo má „skalopevný" základ, na ktorom môžeme vybudovať niečo stabilné a trvalé?

Svätá Bohorodička nám dáva odpoveď tým, že nám ukazuje Ježiša. Nádej na bratský svet nie je ideológia, nie je to ekonomický systém, nie je to technologický pokrok. Nie. Nádejou na bratský svet je On, vtelený Syn, ktorého poslal Otec, aby sme sa všetci mohli stať tým, čím sme, teda deťmi Otca, ktorý je na nebesiach, a teda bratmi a sestrami medzi sebou.

A tak, keď s vďačnosťou obdivujeme výsledky prác vykonaných v meste -ďakujeme za prácu mnohým, mnohým mužom a ženám, ktorí sa o to zaslúžili, a ďakujeme pánovi primátorovi za túto prácu, ktorá pomáha mestu k rozkvetu -, uvedomme si, čo je rozhodujúcim staveniskom, staveniskom, ktoré sa týka každého z nás: je to to stavenisko, v ktorom každý deň dovolím Bohu, aby vo mne zmenil to, čo je nehodné Božieho dieťaťa, zmeniť to, čo nie je ľudské, a v ktorom sa každý deň zaviažem, že budem žiť ako brat a sestra pre svojho blížneho.

Nech nám naša svätá Matka pomáha kráčať spoločne, ako pútnici nádeje, po ceste bratstva. Nech nás Pán požehná, nás všetkých, nech nám odpustí naše hriechy a dá nám silu ísť na našu púť v nadchádzajúcom roku. Ďakujeme.

Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek