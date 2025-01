Pápež: Mária je bránou, cez ktorú prišiel Kristus

Boh sa stal jedným z nás v lone Panny Márie a my, ktorí sme otvorili Svätú bránu, aby sme začali jubileum, si dnes pripomíname, že „Mária je brána, cez ktorú Kristus vstúpil na tento svet“, povedal pápež počas eucharistie vo vatikánskej bazilike na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie. Jej zveril aj začínajúci sa Jubilejný rok a celý svet, „aby sa konečne zrodil pokoj pre všetky národy zeme“. Pri svätej omši aj deti zo Slovenska v krojoch prinášali obetné dary.

HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA

Svätá omša na slávnosť Panny Márie Bohorodičky

1. januára 2025

Na začiatku nového roka, ktorý Pán udeľuje pre náš život, je dobré pozdvihnúť pohľad nášho srdca k Márii. Veď ona, ako Matka, nás opätovne vracia do nášho vzťahu so svojím Synom: privádza nás späť k Ježišovi, hovorí nám o Ježišovi, vedie nás k Ježišovi. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky nás teda opäť ponára do tajomstva Vianoc: Boh sa stal jedným z nás v Máriinom lone a my, ktorí sme otvorili svätú bránu na začiatku jubilea, si dnes pripomíname, že „Mária je práve tou bránou, ktorou Kristus vstúpil na tento svet“ (sv. Ambróz, List 42, 4: PL, VII).

Apoštol Pavol zhrňuje toto tajomstvo tvrdením, že „Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy“ (Gal 4, 4). Tieto slová - „narodený zo ženy“ - dnes znejú v našich srdciach a pripomínajú nám, že Ježiš, náš Spasiteľ, sa zrodil v tele a zjavuje sa v krehkosti tela.

Narodil sa zo ženy. Tento výraz nás v prvom rade vracia k Vianociam: Slovo sa stalo telom. Apoštol Pavol upresňuje, že sa narodil zo ženy, takmer cíti potrebu pripomenúť nám, že Boh sa stal skutočne človekom skrze ľudské lono. Existuje pokušenie, ktoré dnes fascinuje toľkých ľudí, ale ktoré môže zvádzať aj mnohých kresťanov: predstaviť si alebo vytvoriť si „abstraktného“ Boha, spojeného s nejasnou náboženskou ideou, s nejakou pominuteľnou dobrou emóciou. Namiesto toho je konkrétny, je ľudský: narodil sa zo ženy, má tvár a meno a volá nás, aby sme s ním mali vzťah. Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, sa narodil zo ženy. Má telo a krv, vyšiel z lona Otca, ale vtelil sa do lona Panny Márie, prišiel z najvyššieho neba, ale prebýva v hlbinách zeme, je Syn Boží, ale stal sa Synom človeka. On, obraz všemohúceho Boha, prišiel v slabosti; a hoci bol bez poškvrny, „Boh ho urobil hriešnym pre nás“ (2 Kor 5, 21). Narodil sa zo ženy a je jedným z nás. Práve preto nás môže zachrániť.

Narodil sa zo ženy. Tento výraz nám hovorí aj o Kristovom človečenstve, aby nám povedal, že sa zjavuje v krehkosti tela. Ak zostúpil v lone ženy, narodil sa ako všetky stvorenia, tu sa ukazuje v krehkosti Dieťaťa. Preto pastieri, ktorí sa išli na vlastné oči pozrieť na to, čo im anjel zvestoval, nenašli mimoriadne znamenia ani veľkolepé prejavy, ale „našli Máriu, Jozefa a Dieťa ležiace v jasliach“ (Lk 2, 16). Našli bezmocné, krehké dieťa, ktoré potrebovalo starostlivosť svojej matky, potrebovalo plienky a mlieko, pohladenie a lásku. Svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort hovorí, že božská Múdrosť „sa nechcela darovať priamo ľuďom, hoci mohla, ale radšej sa darovala prostredníctvom Panny Márie. Ani nechcela prísť na svet vo veku dokonalého človeka, nezávislého od iných, ale ako chudobné malé dieťa, ktoré potrebuje starostlivosť a výživu svojej Matky“ (Traktát o pravej úcte k Panne Márii, 139). A tak v celom Ježišovom živote môžeme vidieť túto Božiu voľbu, voľbu malosti a skrytosti, nikdy nepodľahne vábeniu božskej moci konať veľké znamenia a vnucovať sa iným, ako to navrhoval diabol, ale zjavuje Božiu lásku v kráse svojho človečenstva, prebýva medzi nami, zdieľa obyčajný život zložený z prác a snov, prejavuje súcit s utrpením tela a ducha, otvára oči slepým a osviežuje stratené srdce. Súcit. Tri Božie postoje sú milosrdenstvo, blízkosť a súcit. Boh sa stáva blízkym, milosrdným a súcitným. Nezabúdajme na to. Ježiš nám ukazuje Boha cez svoje krehké človečenstvo, stará sa o krehkých.

Sestry a bratia, je krásne myslieť na to, že Mária, dievča z Nazareta, nás vždy vedie späť k tajomstvu svojho Syna, Ježiša. Pripomína nám, že Ježiš prichádza v tele, a preto privilegovaným miestom, kde sa s ním môžeme stretnúť, je predovšetkým náš život, naša krehká ľudskosť, ľudskosť tých, ktorí nás každý deň míňajú. A tým, že ju vzývame ako Božiu Matku, potvrdzujeme, že Kristus bol splodený z Otca, ale skutočne sa narodil z lona ženy. Potvrdzujeme, že je Pánom času, ale svojou láskyplnou prítomnosťou obýva tento náš čas, dokonca aj tento nový rok. Potvrdzujeme, že je Spasiteľom sveta, ale môžeme sa s ním stretnúť a musíme ho hľadať v tvári každého človeka. A ak sa On, ktorý je Synom, urobil malým, aby sa dal vziať do náručia matky, aby sa oňho starala a opatrovala ho, potom to znamená, že aj dnes prichádza vo všetkých, ktorí potrebujú rovnakú starostlivosť: v každej sestre a bratovi, ktorých stretávame a ktorí potrebujú pozornosť, vypočutie, nehu.

Tento nový rok, ktorý sa otvára, zverme Márii, Božej Matke, aby sme sa aj my naučili ako ona nachádzať Božiu veľkosť v malosti života, aby sme sa naučili starať sa o každé stvorenie narodené zo ženy, predovšetkým chrániť vzácny dar života, ako to robí Mária: život v lone, život detí, život tých, ktorí trpia, život chudobných, život starých, osamelých, umierajúcich. A dnes, vo Svetový deň pokoja, je toto pozvanie, ktoré prúdi z materinského srdca Márie, ktoré sme všetci povolaní prijať: vážiť si život, starať sa o zranený život - tak veľmi zranený život, tak veľmi -, obnoviť dôstojnosť života každého „narodeného zo ženy“, je základným východiskom pre budovanie civilizácie pokoja. Preto „vyzývam k pevnému záväzku podporovať úctu k dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť, aby každý človek mohol milovať svoj život a s nádejou hľadieť do budúcnosti“ (Posolstvo k LVIII. svetovému dňu pokoja, 1. január 2025).

Mária, Matka Božia a naša Matka, nás čaká priamo v jasličkách. Ukazuje nám, podobne ako pastieri, Boha, ktorý nás vždy prekvapí, ktorý neprichádza v nádhere nebies, ale v malosti jaslí. Zverme jej tento nový jubilejný rok, odovzdajme jej otázky, starosti, utrpenie, radosti a všetko, čo nosíme v srdci. Ona je matka, Ona je matka! Zverme jej celý svet, aby sa znovu zrodila nádej, aby konečne vzklíčil mier pre všetky národy zeme.

História nám hovorí, že v Efeze, keď biskupi vstúpili do chrámu, veriaci ľud s palicami v rukách kričal: „Matka Božia!“. A určite tie palice boli prísľubom toho, čo sa stane, ak nevyhlásia dogmu o „Matke Božej“. Dnes nemáme palice, ale máme srdcia a hlasy detí. Preto všetci spoločne oslavujme svätú Božiu Matku. Všetci spoločne, hlasno: „Svätá Bohorodička!“, trikrát. Spoločne: „Svätá Bohorodička! Svätá Bohorodička! Svätá Bohorodička!“

Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Martin Jarábek