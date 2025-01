Pápež komunikátorom: Odvaha, pravda a nádej musia byť základom komunikácie

Pápež František sa vo svojom príhovore k účastníkom Jubilea komunikácie, ktoré sa konalo v Aule Pavla VI. 25. januára, prihovára s dôrazom na význam komunikácie pre spoločnosť a Cirkev. Toto Jubileum je venované „svetu komunikácie,“ ktorý označuje za „vitálny priestor“ s veľkou zodpovednosťou a potenciálom na budovanie mostov medzi ľuďmi.

Martin Jarábek – Vatican News

Svätý Otec František sa prihovoril účastníkom slovami:

„Drahé sestry a drahí bratia, dobrý deň! A veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli!

V rukách mám prejav na deväť strán. V tejto hodine, keď už žalúdok začína dávať o sebe vedieť, čítať deväť strán by bolo utrpením. Dám to preto prefektovi. Nech vám to on sprostredkuje. (potlesk v Aule) Páčilo sa vám to?

Chcel som povedať len pár slov o komunikácii. Komunikovať znamená vyjsť trochu zo seba, aby sme dali niečo zo seba druhým. A komunikácia nie je len vyjdenie, ale aj stretnutie s druhým. Vedieť komunikovať je veľká múdrosť. Som veľmi rád za toto Jubileum komunikátorov. Vaša práca buduje, buduje spoločnosť, buduje Cirkev, posúva všetkých vpred, pod podmienkou, že je pravdivá. „Otče, ja vždy hovorím pravdu...“ – „Ale si ty pravdivý? Nielen to, čo hovoríš, ale ty sám, vo svojom vnútri, vo svojom živote, si pravdivý?“ Je to veľmi veľká skúška.

Komunikovať znamená vyjadrovať to, čo robí Boh so Synom, komunikáciu Boha so Synom a Duchom Svätým. Komunikovať niečo božské. Ďakujem vám za to, čo robíte. Ďakujem vám veľmi pekne. Som spokojný.

A teraz by som vás chcel pozdraviť a najskôr vám udeliť požehnanie.“

Hneď na začiatku odovzdaného príhovoru pápež ďakuje všetkým prítomným, vrátane významných hostí, a upozorňuje na tragickú realitu dnešného sveta, „ktorý je stále ranený vojnami, násilím a prelievaním nevinných životov.“ Vyjadruje vďaku novinárom a komunikátorom, ktorí riskujú svoje životy, aby odhalili pravdu, a osobitne si spomína na tých, ktorí zaplatili najvyššiu cenu za svoju prácu. „Venujme chvíľu ticha za vašich kolegov, ktorí podpísali svoje poslanie vlastnou krvou,“ vyzýva Svätý Otec.

Výzva na slobodu a pravdu

Pápež sa v posolstve obracia na tých, ktorí majú moc, aby prepustili nespravodlivo uväznených novinárov, pričom zdôrazňuje: „Sloboda novinárov je slobodou pre nás všetkých.“ Pripomína, že slobodná, zodpovedná a korektná informácia je základom pre zachovanie pravdy a prekonávanie polarizácie. Bez nej sa podľa pápeža vystavujeme riziku, že pravda sa stane neodlíšiteľnou od klamstva, a spoločenské putá budú čoraz viac narušené.

„Žurnalistika nie je len povolanie, ale povolanie a poslanie,“ hovorí Petrov nástupca. Zdôrazňuje, že práca komunikátorov má veľký význam pre spoločnosť a závisí od zodpovedného prístupu k jazyku, tónu a postoju, ktoré môžu rozdúchať nádej alebo prehĺbiť rozdelenie.

Odvaha a sloboda srdca

V príhovore pápež opakovane spomína slovo „odvaha“ ako základ pre zmenu a komunikáciu. „Odvaha (v taliančine coraggio) pochádza z latinského cor, čo znamená srdce. Je to sila, ktorá sa rodí zo srdca a umožňuje čeliť výzvam bez strachu,“ vysvetľuje rímsky biskup. Vyzýva k „oslobodeniu srdca“ od všetkého, čo ho kazí, a k obnove ľudskej dôstojnosti.

Zároveň upozorňuje na nebezpečenstvo modernej doby, ktorým je závislosť od neustáleho scrollovania na sociálnych sieťach. Označuje to za „mentálnu hnilobu,“ a zdôrazňuje potrebu mediálnej gramotnosti, ktorá pomôže mladým ľuďom rozvíjať kritické myslenie a aktívnu účasť v spoločnosti.

Príbehy nádeje ako kľúč k zmene

V závere príhovoru pápež zdôrazňuje moc rozprávania príbehov. „Rozprávanie príbehov znamená pozývať ľudí zažiť niečo nové. Aj zlo treba odhaliť, ale je potrebné ho podať spôsobom, ktorý nepoškodí krehké putá spolunažívania,“ vysvetľuje Svätý Otec. Vyzýva komunikátorov, aby „rozprávali príbehy nádeje,“ ktoré ukazujú, že dobro môže vzniknúť aj uprostred ťažkostí.

Pápež uzatvára svoj príhovor slovami povzbudenia: „Rozprávať nádej znamená vidieť klíčky dobra, aj keď je zem stále pokrytá popolom. To je váš dobrý boj.“