Pápež biskupom a seminaristom z Valencie: Ponúknite ľuďom nezištne seba

Ježiš necítil odpor k nášmu bahnu, sám sa stal bahnom pre nás – povedal pápež František vo štvrtok 30. januára biskupom, bohoslovcom a formátorom z oblasti Valencie nedávno zasiahnutej tragickými záplavami.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Svätý Otec vyjadril blízkosť skúšanému ľudu z oblasti Valencie a biskupov a seminaristov povzbudil k nádeji:

„Táto bolesť a zármutok nás napriek svojej tvrdosti otvárajú nádeji, pretože tým, že nás nútia dotknúť sa dna a zanechať všetko, čo sa zdalo byť našou oporou, nám umožňujú vidieť ďalej. Nie je to niečo, čo by sme zvládli sami, je to nesmierna temnota, ktorú ste zažili a zažívate. A myslím na nezištnú pomoc toľkých ľudí, na pohľady plné odhodlania.“

Ako vysvetlil pápež, meteorologický fenomén Dana, ktorý pred Vianocami zasiahol Valenciu, „je extrapoláciou toho, čo zažíva každý človek, keď čelí strate a cíti sa osamelý, dezorientovaný a potrebuje pevnú oporu, aby mohol ísť vpred“.

„Nemôžeme brať utrpenie ľudí na ľahkú váhu. (...). Naša nádej má meno Ježiš – je to Boh, ktorý necítil odpor k nášmu bahnu a ktorý namiesto toho, aby nás zachránil pred bahnom, sám sa stal bahnom pre nás. Byť kňazom znamená byť druhým Kristom, znamená to stať sa bahnom v plači ľudu. A keď uvidíte zlomených ľudí, pretože vo Valencii sú zlomení ľudia, ľudia, ktorí prišli o životy po kúskoch, ponúknite im kúsky seba, ako to robí Kristus v Eucharistii. Prosím vás, darujte sa nezištne, lebo všetko, čo máte ste prijali nezištne.“