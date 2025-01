Pápež František nadácii Hilton: Vydávate posolstvo súcitu, blízkosti a lásky

V stredu 20. januára sa pápež František stretol s členmi správnej rady Nadácie Hilton vo Vatikáne. Vo svojom príhovore zdôraznil význam podpory ľudskej dôstojnosti a úlohu nadácie pri pomoci tým najzraniteľnejším.

Martin Jarábek – Vatican News

Pápež František ocenil misiu nadácie a pripomenul, že v dnešnom svete je potrebné zasahovať aktívne a s odvahou:

„Rozhodli ste sa nestáť pri okne, ale zapojiť sa s vášňou a súcitom ako milosrdný Samaritán.“

Dôstojnosť a súcit ako základné hodnoty

Svätý Otec František poukázal na dôležitosť súcitu pri práci s tými, ktorí sú na okraji spoločnosti. Zdôraznil, že skutočný súcit nie je iba povrchným gestom, ale zahŕňa blízkosť a účasť na utrpení druhých:

„Súcit neznamená hodiť druhému do ruky mincu bez toho, aby ste sa mu pozreli do očí. To nie. Súcit je priblížiť sa a ‚trpieť s‘.“

Úloha sestier v spoločnosti

Veľkú časť svojho prejavu venoval Svätý Otec úcte a podpore, ktorú nadácia poskytuje rehoľným sestrám. Pripomenul ich neoceniteľný prínos v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a pomoci najchudobnejším. Spomenul odkaz zakladateľa nadácie, Conrada Hiltona, ktorý vyjadril osobitnú úctu sestrám a ich práci:

„Váš zakladateľ, Conrad Nicholson Hilton, vám odkázal svoj sen, ktorý oživuje projekty nadácie.... Je dôležité, aby rehoľné sestry mohli študovať a vzdelávať sa.“

Pápež František tiež zdôraznil potrebu odstránenia genderových predsudkov a podporu zapojenia sestier do vedúcich pozícií:

„Často sa sťažujeme, že je málo rehoľných sestier vo vedúcich funkciách.... Musíme prekonať klerikálnu a mačistickú mentalitu.“

Posolstvo nádeje

Petrov nástupca zakončil svoj príhovor výzvou:

„Spoločne môžeme vybudovať svet, v ktorom môže každý človek bez ohľadu na svoj pôvod alebo situáciu žiť dôstojne.“