Pápež František: Komunikácia je úkonom lásky a budovaním sietí nádeje

V pondelok 27. januára sa pápež František v Klementínskej sále prihovoril vyše dvesto predsedom komisií pre komunikáciu a riaditeľom komunikačných kancelárií biskupských konferencií z celého sveta, nechýbalo ani zastúpenie zo Slovenska. Vo svojom príhovore Svätý Otec zdôraznil, že komunikácia v Cirkvi nie je len technickou záležitosťou, ale predovšetkým úkonom lásky a službou, ktorá má moc budovať mosty a šíriť nádej.

Martin Jarábek – Vatican News

Petrov nástupca hovoril o dôležitosti zodpovednosti v komunikácii:

„Vítam vás, ktorí vo svojich miestnych cirkvách nesiete zodpovednosť v oblasti komunikácie. Je krásne vidieť vás, biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky, laikov i laičky, ktorí ste povolaní komunikovať život cirkvi a kresťanský pohľad na svet. Komunikovať tento pohľad je krásne.“

Pápež vyzval prítomných k sebareflexii:

„Zastavme sa a zamyslime sa nad spôsobom, akým komunikujeme. Semienko viery, ako sa píše v Liste Hebrejom, je základom vecí, v ktoré dúfame, a dôkazom tých vecí, ktoré nevidíme. Pýtajme sa: Ako vnášame nádej do prostredia plného zúfalstva? Ako liečime vírus rozdelenia, ktorý ohrozuje aj naše komunity?“

Potreba svedectva a budovania vzťahov

Pápež zdôraznil, že kresťanská komunikácia nie je len technikou, ale svedectvom:

„Komunikácia kresťana znamená ukázať, že Božie kráľovstvo je blízko – tu a teraz – ako zázrak, ktorý môže zažiť každý. Rozprávanie o tomto zázraku nám otvára oči, aby sme videli za hranice banálnosti, zla, predsudkov a stereotypov.“

Rímsky biskup pripomenul, že komunikácia nie je len úlohou cirkevných profesionálov, ale povolaním každého kresťana:

„Každý kresťan je povolaný rozprávať príbehy dobra, ktoré zlomyselná žurnalistika vymazáva, keď dáva priestor len zlu. Zlo existuje, je skutočné, nemožno ho ukrývať, ale má nás viesť k otázkam a odpovediam. Preto je vaša úloha veľká a vyžaduje si, aby ste vystúpili zo seba a spolupracovali ako jedna harmónia – ženy, muži, mladí, starí, s použitím každého jazyka: slova, umenia, hudby a obrazu.“

Dve kľúčové slová: spolu a sieť

Pápež František zdôraznil dve slová ako základ pre efektívnu komunikáciu: spolu a sieť a vysvetlil:

„Iba spolu môžeme komunikovať krásu, s ktorou sme sa stretli, nie preto, že sme schopní, ale preto, že sa milujeme navzájom. Komunikácia nie je taktika ani technika, ale úkon lásky. Iba láska vytvára siete dobra, ktoré však musíme denne opravovať s trpezlivosťou a vierou.“

Petrov nástupca rozvinul význam slova sieť:

„Sieť nie je len digitálny pojem. Pripomína nám rybárske siete a Ježišovu výzvu Petrovi, aby sa stal rybárom ľudí. Budujme siete vedomostí, schopností a príspevkov, aby sme mohli informovať a zachraňovať pred morom zúfalstva a dezinformácie.“

Chráňme sa zúfalstva a budujme nádej

Pápež zdôraznil dôležitosť odolnosti voči zúfalstvu:

„Najväčším zázrakom, ktorý Ježiš urobil pre Šimona a ostatných rybárov, nebola sieť plná rýb, ale to, že ich ochránil pred zúfalstvom a sklamaním. Neupadnite do smútku. Nestrácajte zmysel pre humor, ktorý je každodennou múdrosťou.“

Komunikácia cirkvi: Otvorené priestory a skutočné vzťahy

V príhovore sa Svätý Otec zameral na otvorenosť v komunikácii:

„Komunikácia katolíckej Cirkvi nie je len pre katolíkov. Nie je to uzavretý priestor alebo sekta, kde hovoríme iba medzi sebou. Je to otvorený priestor svedectva, ktorý načúva a zachytáva znaky Božieho kráľovstva. Naše kancelárie, naše vzťahy a naše siete by mali byť hlasom Cirkvi, ktorá nachádza samu seba len tým, že vychádza zo seba.“

Pápež s úsmevom dodal:

„Rád si spomínam na to zo Zjavenia Jána, o Pánovi, ktorý je pri dverách a klope. Ten hovorí, aby vstúpil. Ale teraz toľkokrát Pán klope zvnútra, aby sme ho my, kresťania, pustili von. A my toľkokrát berieme Pána len pre seba. Musíme urobiť tak, aby Pán vyšiel - klope na dvere, aby vyšiel - a nie aby sme ho mali tak trochu zotročeného pre naše služby.“

Svätý Otec zakončil príhovor povzbudením:

„Ďakujem vám za vašu prácu. Pokračujte s odvahou a radosťou z evanjelizácie. Prosím, nezabudnite sa modliť za mňa. Ďakujem!“