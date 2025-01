Pápež František katolíckej nadácii z Verony: Zasievate budúcnosť, radosť a pokoj

V sobotu 18. januára 2025, sa Svätý Otec František prihovoril delegácii Nadácie Cattolica z Verony v rámci ich návštevy vo Vatikáne. Vo svojom prejave zdôraznil dôležitosť ochrany spoločného domova a podporovania dobra pre všetkých.

Martin Jarábek – Vatican News

Svätý Otec František úvodom privítal prítomných a vyjadril svoju radosť zo stretnutia na začiatku roka, ktorý je zasvätený Jubileu nádeje a dodal:

„Spoločne, ako pútnici nádeje, putujeme svetom, čo nám pripomína, že nie sme jeho pánmi, ale správcami.“

V tejto súvislosti rímsky biskup poukázal na povinnosť každého z nás starať sa o spoločnú domovinu, ktorú nám Boh zveril:

„Pojem ‚ekonómia‘ znamená presne toto: rozumné ‚riadenie domu‘, spravovať svoj dom, spoločný dom, dom spoločnosti.“

S osobitnou vďačnosťou Svätý Otec ocenil aktivity Nadácie Cattolica v oblasti solidarity, podpory dobrovoľníctva a kultúrno-profesionálnej výchovy slovami:

„Osobitne chválim iniciatívy na podporu rodín a mladých, v spolupráci s diecézou Verona.“

Pápež František s radosťou vyzval delegáciu, aby naďalej konala dobro, keď povedal: „Preto vás povzbudzujem, aby ste pokračovali v konaní dobra vždy a pre všetkých. Tým, že konáme, nestojíme na mieste, konajte dobro, a to všetkým. To je krásny životný program!“

S osobitnou kritikou sa Petrov nástupca vyjadril k investovaniu do zbrojárskeho priemyslu:

„V niektorých krajinách sú najvýnosnejšími investíciami továrne na zbrane: je to investovanie do zabíjania. To je šialenstvo!“

Pápež poukázal na to, že bohatstvo má byť použité v prospech človeka a nie na jeho ničenie. Napokon povzbudil prítomných k dôvere v Božiu prozreteľnosť a k budovaniu spravodlivej budúcnosti:

„Zo srdca vás žehnám. Pokračujte v dobrej práci, lebo to znamená sadiť budúcnosť, zasievať radosť a rozosievať pokoj.“