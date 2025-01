Pápež František argentínskym kňazom: Buďte verní svojmu povolaniu

Svätý Otec František vo štvrtok 16. januára prijal členov Argentínskeho kňazského kolégia v Ríme. V odovzdanom príhovore sa dotkol niekoľkých kľúčových tém týkajúcich sa kňazskej služby a duchovnej identity.

Martin Jarábek – Vatican News

V Sále bibliotéky Apoštolského paláca pápež privítal argentínskych kňazov slovami:

„Dnes by som to mal byť ja, kto vás bude sprevádzať pri slávení svätej omše a večere. Nemusím vám hovoriť, že mám chuť na grilované jedlo. Ale ako dobre viete, byť pastiermi nás niekedy stavia dopredu a niekedy dozadu, podľa plánov toho, ktorý je Pánom našich životov“.

Na margo kňazského povolania Petrov nástupca uvádza:

„Musíme pevne prijať túto kňazskú identitu, vžiť sa do skutočnosti, že naše povolanie nie je príveskom, prostriedkom na dosiahnutie iných cieľov, hoci aj zbožných, ako je spása nás samých.“

Svätý Otec František vyzdvihuje príklad života kňaza, ktorého si veľmi váži – kňaza Brochera, ktorý sa stal symbolom oddanosti a vernosti v službe Bohu. Podľa pápeža otec Brochero „nemohol byť ničím iným než kňazom“. Tento postoj, zdôrazňuje rímsky biskup, je základný pre každého kňaza a dodáva:

„Povolanie je Boží plán v našom živote, to, čo v nás Boh vidí, čo hýbe jeho pohľadom lásky, odvážil by som sa povedať, že je to istým spôsobom láska, ktorú má k nám, a práve v nej zakorenil našu pravú podstatu.“

Pápež zdôrazňuje dôležitosť „práce pre dobro druhých až do posledného okamihu života“, čo otec Brochero videl ako nezištný dar seba samého. Tento postoj je tiež spojený s neustálou duchovnou bdelosťou:

„Bojujme s nepriateľmi duše ako pumy ležiac, lebo v stoji sa nemôžu brániť. To znamená starať sa o vnútorný život, udržiavať oheň s veľkou pokorou, „ležať“, pretože „stojac“ v našej pýche sme zraniteľnejší.“

Ďalším kľúčovým bodom, ktorý pápež v príhovore pripomína, bola kňazská bratská solidarita a vzťah s biskupom:

„Predovšetkým s biskupom, pre ktorého nech sa kňaz pripodobní obyčajnému vojakovi, aby tak napodobnil činy hrdinov, ktorí bojujú bok po boku, do posledného výstrelu“.

Na záver Svätý Otec František upozorňuje na dôležitosť Eucharistie, ktorá bola pre kňaza Brochera neoddeliteľnou súčasťou jeho života:

„Bez ohľadu na to, aká náročná bola jeho úloha, otec Brochero sa vždy snažil nezanedbať Eucharistiu“.