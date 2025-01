Pápež automobilistom: Pomáhajte naďalej chrániť ľudské životy na cestách

Vo štvrtok 23. januára 2025 sa vo Vatikáne uskutočnilo stretnutie Svätého Otca Františka s delegáciou Talianskej federácie automobilového klubu Význam tejto udalosti bol podčiarknutý hlavnou témou jubilejného roka, ktorý Svätý Otec charakterizoval ako „púť nádeje“.

Martin Jarábek – Vatican News

Pápež František vo svojom príhovore zdôraznil, že „najdôležitejším na každej púti je stanovenie cieľa a podniknutie všetkých potrebných krokov na jeho dosiahnutie, bez rozptyľovania a plytvania energiou na vedľajšie ciele.“ Petrov nástupca poukázal aj na riziká, ktoré môžu na tejto ceste vzniknúť, a vyzval prítomných, aby sa nebáli reštartovať a znovu si určiť správny smer. Svätý Otec uviedol:

„Nie sme stvorení na to, aby sme stáli na mieste, ale aby sme boli stále na ceste k svojmu cieľu. To, čo ostane na mieste, podobá sa stojatej vode, ktorá sa rýchlo začne kaziť.“

Vo svojom príhovore sa pápež František zameral na dve hlavé témy: vzdelávanie a ochranu životného prostredia. Zdôraznil dôležitosť kultúrneho povedomia o bezpečnosti cestnej premávky, ktoré by sa malo pestovať už od školského veku, keď uviedol:

„Programy, ktoré podporujete na vzdelávanie študentov, sú dôležitým príspevkom k výchove aktívneho občianstva. Správanie sa s úctou k zákonom a uvedomenie si rizík pomáha budovať spoločenstvo a dosiahnuť cieľ ‚nula obetí na cestách‘“.

Čo sa týka životného prostredia, Svätý Otec poukázal na problémy spojené s narastajúcim počtom vozidiel, spotrebou fosílnych palív, znečistením a dopravnými problémami. Upozornil pápež a vyzval na seriózne a rozhodné kroky na riešenie týchto výziev:

„V hre je kvalita života! Preto je naliehavo potrebné pracovať na riešení týchto výziev s vážnosťou a odhodlaním, a to aj prostredníctvom vytvárania aliancií na podporu udržateľnosti. V tejto oblasti už technológie ponúkajú významné možnosti a rôzne nástroje, ďalšie budú určite k dispozícii. Musíme sa na to pozerať zoširoka a usilovať sa - ako to už robíte vy - o spoluprácu a spoločné opatrenia, ktoré budú prospešné pre všetkých a vďaka ktorým bude mobilita skutočne udržateľná a dostupná.“.

Na záver stretnutia Svätý Otec poďakoval delegácii za ich 120 rokov služby občanom a zaželal im, aby aj naďalej kládli na prvé miesto človeka, jeho dobro a bezpečnosť. Zároveň delegáciu zveril pod ochranu sv. Krištofa, patróna vodičov, a požiadal ich o modlitbu za neho.