Katechéza o nádeji (1): Dúfať znamená začať odznova – sv. Ján Krstiteľ

Pápež František si vo svojom kalendári vyhradil čas na osobitné jubilejné audiencie pre pútnikov nádeje, ktorí počas Svätého roka prichádzajú do Ríma. Prvé z týchto stretnutí, ktoré sa budú konať každú druhú sobotu v mesiaci, sa uskutočnilo dnes ráno, v sobotu 11. januára, v Aule Pavla VI. Svätý Otec zdôraznil, že cieľom týchto audiencií je „privítať a prijať všetkých, ktorí prichádzajú z celého sveta hľadať nový začiatok“. Zdôraznil, že „jubileum je pre príležitosťou začať všetko s Bohom.

Videozáznam

Čítanie: Lk 7, 24. 26-28

Keď Jánovi poslovia odišli, začal hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka. Lebo to o ňom je napísané: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.“ Hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján. Ale ten, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on.“

1. katechéza z cyklu o nádeji: Dúfať znamená začať odznova – sv. Ján Krstiteľ

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Mnohí z vás ste prišli do Ríma ako „pútnici nádeje“. Dnes ráno začíname sobotné jubilejné audiencie, ktorými by sme chceli privítať a objať všetkých tých, ktorí prichádzajú celého sveta, aby hľadali nový začiatok. Jubilejný rok je vlastne nový začiatok, možnosť pre každého začať odznova od Boha. Jubileom začíname nový život, novú etapu.

V tieto soboty by som chcel postupne zdôrazniť niektoré aspekty nádeje. Je to teologická cnosť. A v latinčine cnosť, „virtus“ znamená „sila“. Nádej je sila, ktorá pochádza od Boha. Nádej nie je zvyk alebo charakterová črta, ktorú človek má alebo nemá, to nie. Je to sila, o ktorú treba prosiť. Preto sa stávame pútnikmi: prichádzame, aby sme si vyprosili dar, aby sme znovu začali na našej životnej ceste.

Chystáme sa sláviť sviatok Ježišovho krstu a to nás privádza k myšlienke na veľkého proroka nádeje, ktorým bol Ján Krstiteľ. Ježiš o ňom povedal niečo úžasné: že je najväčší spomedzi tých, čo sa narodili zo ženy (porov. Lk 7, 28). Chápeme teda, prečo sa k nemu hrnulo toľko ľudí s túžbou po novom začiatku, s túžbou začať odznova, a Jubilejný rok nám v tom pomôže. Ján Krstiteľ sa javil ako skutočne veľký, vďaka svojej osobnosti bol dôveryhodným. Tak ako my dnes prekračujeme Svätú bránu, tak aj Ján navrhol prekročiť rieku Jordán a vstúpiť do zasľúbenej zeme, ako to urobil Jozue po prvý raz.

Sestry a bratia, začnite znova. Toto je to slovné spojenie: začať znova, prijať nanovo, ako po prvý raz. Dobre si to zapamätajme a všetci spoločne povedzme: „Začať odznova.“ Povedzme to spoločne... [Všetci: Začať odznova], zle počujem... [Všetci: Začať odznova], ale som trochu hluchý, zle počujem [Všetci: Začať odznova]. Nezabudnite na to: Začať odznova!

Ježiš však hneď po tomto veľkom uznaní dodáva niečo, čo nás núti zamyslieť sa: „Hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo žien, nie je nik väčší ako Ján, ale najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako on“ (v. 28). Nádej, bratia a sestry, celá spočíva v tejto postupnosti. Nezáleží na nás, ale na Božom kráľovstve. Tu je to prekvapenie: prijatie Božieho kráľovstva nás uvádza do nového poriadku veľkosti. To je to, čo náš svet, my všetci potrebujeme! A my sa pýtame: Čo máme robiť? [Všetci: Začať odznova]. Celkom nerozumiem. [Všetci: Začať odznova]. Nezabúdajte na to: Začnite odznova!

Keď Ježiš hovorí tieto slová, Ján Krstiteľ je vo väzení, plný otázok. Aj my si na svoju púť prinášame toľko otázok, a viete prečo? Pretože je veľa „Herodesov“, ktorí sa stále stavajú proti Božiemu kráľovstvu. Ježiš nám však ukazuje novú cestu, cestu blahoslavenstiev, ktoré sú prekvapujúcim zákonom evanjelia. Položme si teda otázky: Mám v sebe skutočnú túžbu začať odznova? Zamyslite sa nad tým, každý z vás: Chcem vo svojom vnútri začať odznova? Mám v sebe túžbu učiť sa od Ježiša, ktorý je skutočne veľký? V Božom kráľovstve je veľký ten najmenší. A my musíme čo? [Všetci: Začať odznova, začať odznova]. Začať znova!

Od Jána Krstiteľa sa teda učíme znovu uveriť. Mať nádej pre náš spoločný domov – pre túto našu toľko zneužívanú a zranenú Zem - a mať nádej pre všetkých ľudí spočíva v Božej odlišnosti. Jeho veľkosť je iná. A my znovu vychádzame z tejto Božej originality, ktorá zažiarila v Ježišovi a ktorá nás teraz zaväzuje slúžiť, bratsky milovať, uznať sa za malých. A vidieť maličkých, počúvať ich a byť ich hlasom. Toto je náš nový začiatok, toto je naše jubileum a my musíme čo? [Všetci: Začať odznova!] Ďakujem!

Preklad Martin Jarábek