Homília pápeža: Odpovedzme s nadšením na radostné posolstvo Krista!

Pán k nám nehovorí ako k nemým poslucháčom, ale ako k svedkom, ktorí sú vyzvaní evanjelizovať v každom čase a na každom mieste, zdôraznil Svätý Otec počas svätej omše v nedeľu Božieho slova 26. januára. Počas Eucharistie, ktorú slávil v Bazilike svätého Petra, boli ustanovení 40 noví lektori. Prítomní boli aj kňazi a veriaci zo Slovenska a nechýbal slovenský biskup Dávid Tencer pôsobiaci na Islande. Liturgia bola zároveň záverečným bodom jubilejného stretnutia sveta médií a žurnalistiky.

Videozáznam

Homília Svätého Otca v Nedeľu Božieho slova

Bazilika sv. Petra, 26. januára 2025

Evanjelium, ktoré sme počuli, nám oznamuje naplnenie proroctva, ktoré prekypuje Duchom Svätým. A ten, kto ho napĺňa, je ten, ktorý prichádza „v sile Ducha“ (Lk 4,14): Ježiš, Spasiteľ.

Božie slovo je živé: počas stáročí nás sprevádza a mocou Ducha Svätého pôsobí v dejinách. Pán je totiž vždy verný svojmu prísľubu, ktorý plní z lásky k ľuďom. Práve tak hovorí Ježiš v synagóge v Nazarete: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli“ (Lk 4,21).

Sestry a bratia, aká šťastná zhoda okolností! Na Nedeľu Božieho slova, ešte na začiatku Jubilea, sa ohlasuje táto stránka Lukášovho evanjelia, v ktorej sa Ježiš zjavuje ako Mesiáš, ktorý bol „pomazaný Pánom“ (v. 18) a poslaný „hlásať Pánov milostivý rok“ (v. 19)! Ježiš je Živé Slovo, v ktorom všetky Písma nachádzajú svoje naplnenie. A my, v dnešnej svätej liturgii, sme jeho súčasníkmi: aj my, plní úžasu, otvárame svoje srdcia a mysle, aby sme ho počúvali, pretože „je to on, kto hovorí, keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo“ (Druhý vatikánsky koncil, konštitúcia Sacrosanctum Concilium, 7).

Povedal som slovo: úžas. Keď počúvame evanjelium, Božie slová, nejde len o to, aby sme ich počuli a pochopili. Musia preniknúť do srdca a vyvolať to, čo som povedal: „úžas“. Božie slovo nás vždy udivuje, vždy nás obnovuje, preniká do srdca a premieňa ho.

S týmto radostným postojom viery sme pozvaní prijať starobylé proroctvo, akoby vychádzalo zo Srdca Kristovho, a zamyslieť sa nad piatimi skutkami, ktoré charakterizujú Mesiášovo poslanie: jedinečné a univerzálne, jedinečné, pretože iba On ho môže naplniť, univerzálne, pretože zahŕňa všetkých.

Ježiš prichádza predovšetkým preto, aby „hlásal evanjelium chudobným“ (v. 18). Toto je „evanjelium“, dobrá zvesť, ktorú Ježiš ohlasuje: Božie kráľovstvo je blízko! Keď Boh kraľuje, človek je zachránený. Pán prichádza navštíviť svoj ľud, starať sa o pokorných a biednych. Toto evanjelium je slovom súcitu, ktoré nás volá k láske, k odpúšťaniu dlhov blížnym a k štedrej spoločenskej angažovanosti. Nezabúdajme, že Pán je blízky, milosrdný a súcitný. Blízkosť, milosrdenstvo a súcit – to je Boží štýl.

Druhým Kristovým skutkom je „oznámiť zajatým oslobodenie“ (v. 18). Bratia, sestry, zlo už má dni spočítané, pretože budúcnosť patrí Bohu. S mocou Ducha nás Ježiš vykupuje z každej viny a oslobodzuje naše srdce od vnútorných reťazí, prinášajúc do sveta odpustenie Otca. Toto evanjelium je slovom milosrdenstva, ktoré nás pozýva byť horlivými svedkami pokoja, solidarity a zmierenia.

Tretí skutok, ktorým Ježiš napĺňa proroctvo je „dať slepým zrak“ (v. 18). Mesiáš nám otvára oči srdca, často oslepené túžbou po moci a márnosťou – chorobami duše, ktoré bránia rozpoznať Božiu prítomnosť a robiť slabých a trpiacich neviditeľnými. Toto evanjelium je slovom svetla, ktoré nás volá k pravde, k svedectvu viery a ku konzistentnosti života.

Štvrtý skutok je „prepustiť utláčaných na slobodu“ (v. 18). Žiadne otroctvo neodolá dielu Mesiáša, ktorý nás vo svojom mene robí bratmi. Väzenie prenasledovania a smrti je otvorené mocou Božej lásky, toto evanjelium je slovom slobody, ktoré nás volá k obráteniu srdca, k čestnosti myslenia a k vytrvalosti v skúškach.

Napokon piaty skutok: Ježiš je poslaný „ohlásiť milostivý rok Pána“ (v. 19). Ide o nový čas, ktorý neničí život, ale ho obnovuje. Je to Jubileum, ako to, ktoré sme začali, keď sa s nádejou pripravujeme na definitívne stretnutie s Vykupiteľom. Evanjelium je slovom radosti, ktoré nás volá k prijatiu, spoločenstvu a k púti za Božím kráľovstvom.

Prostredníctvom týchto piatich skutkov Ježiš už naplnil Izaiášovo proroctvo. Tým, že uskutočňuje naše oslobodenie, nám oznamuje, že Boh sa približuje k našej chudobe, vykupuje nás od zla, otvára nám oči, láme jarmo útlaku a uvádza nás do radosti času a dejín, v ktorých sa stáva prítomným, aby kráčal s nami a viedol nás k večnému životu. Spása, ktorú nám daruje, ešte nie je plne uskutočnená, to vieme, a predsa vojny, nespravodlivosť, bolesť a smrť nebudú mať posledné slovo. Evanjelium je totiž živé a isté slovo, ktoré nikdy nesklame. Evanjelium nikdy nesklame.

Bratia a sestry, v nedeľu zvlášť venovanú Božiemu slovu ďakujeme Otcovi za to, že nám adresoval svoje Slovo, ktoré sa stalo človekom pre spásu sveta. Toto je udalosť, o ktorej hovorí celé Sväté písmo, ktoré má ako skutočných autorov ľudí a Ducha Svätého (porov. Druhý vatikánsky koncil, dogmatická konštitúcia Dei Verbum, 11). Celá Biblia pripomína Krista a jeho dielo, a Duch Svätý ju aktualizuje v našom živote a v dejinách. Keď čítame Písmo, keď sa ho modlíme a študujeme, neprijímame len informácie o Bohu, ale prijímame aj Ducha, ktorý nám pripomína všetko, čo Ježiš povedal a vykonal (porov. Jn 14,26). Tak naše srdce, zapálené vierou, v nádeji očakáva príchod Boha.

Bratia a sestry, mali by sme si viac priviknúť na čítanie Svätého písma. Rád odporúčam, aby každý mal malé evanjelium, malý Nový zákon, ktorý sa zmestí do vrecka, a nosil ho v taške, stále so sebou, aby si ho mohol počas dňa otvoriť a čítať. Jeden úryvok, dva úryvky... A takto počas dňa budete mať tento kontakt s Pánom. Stačí malé evanjelium.

Odpovedzme s nadšením na radostné posolstvo Krista! Pán nám totiž nehovoril ako nemým poslucháčom, ale ako svedkom, volajúc nás evanjelizovať v každom čase a na každom mieste. Dnes sem prišlo štyridsať bratov a sestier z rôznych častí sveta, aby prijali službu lektora. Ďakujeme! Sme im vďační a modlíme sa za nich. Modlime sa všetci za vás.

 

Zapojme sa všetci do prinášania radostného posolstva chudobným, do hlásania oslobodenia zajatým, navracania zraku slepým, oslobodzovania utláčaných a do ohlasovania Pánovho milostivého roku. Áno, sestry a bratia, takto premeníme podľa Božej vôle svet, ktorý stvoril a vykúpil z lásky. Ďakujem!

Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Martin Jarábek