Pápež umelcom vianočného koncertu: Umenie vytvára kultúru spolužitia

Pri stretnutí s hudobníkmi a spevákmi, ktorí dnes v sobotu 14. decembra vystúpia na pódiu Auditoria na Via Conciliazione, pápež František zdôraznil, že „hudba, ktorá osobitným a priamym spôsobom oslovuje srdce človeka, má veľkú schopnosť vytvárať jednotu a podporovať spoločenstvo“.

Amedeo Lomonaco – Vatican News

Pokoj a nádej sú „dva hlasy piesne, ktoré majú ‚naplniť ulice sveta‘ a odovzdať ho ‚budúcim generáciám lepší a bohatší na dobro‘“. To sú dve dôležité hodnoty, ktoré naznačil Svätý Otec František počas stretnutia, ktoré sa začalo piesňou Tashy Pageovej-Lockhartovej, americkej speváčky a skladateľky, s organizátormi a umelcami Vianočného koncertu. Petrov nástupca ich pozval, aby všade umením a životom podporovali „kultúru bratstva a zmierenia, ktorú dnes potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým“. Po tom, ako pozdravil kardinála Josého Tolentina de Mendonça, nadáciu Gravissimum Educationis - Kultúra pre výchovu, organizáciu Misie dona Bosca a všetkých, ktorí spolupracovali na tomto podujatí, pápež vyzval, aby sa zamysleli nad pokojom a nádejou.

Pokoj

„Je dobré si pripomenúť,“ povedal Svätý Otec na adresu spevákov a hudobníkov, „že pri narodení Ježiša v tichu noci naplnil nebo a zem radosťou hymnus pokoja ‚zástupu nebeských zástupov‘ (Lk 2, 13).“

„A je to skutočne tak: hudba, ktorá osobitným a priamym spôsobom oslovuje ľudské srdce, má veľkú schopnosť vytvárať jednotu a podporovať spoločenstvo. Preto vás pozývam, aby ste sa aj vy stali ‚anjelmi pokoja‘ a investovali čo najviac svojich talentov do podpory kultúry bratstva a kultúry zmierenia, ktorú dnes potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým, a to prostredníctvom umenia a života, kamkoľvek prídete!“

Nádej

Ďalej pápež František ocenil rozhodnutie venovať koncert téme nádeje, ktorá je „spoločnou niťou umeleckých a solidárnych svedectiev, najmä na podporu saleziánskych misionárov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi na celom svete“. Ako dodal Svätý Otec František, to dáva umelcov vianočného koncertu „do súladu s cestou celej Cirkvi k Jubilejnému roku: byť pútnikmi nádeje“.

„Vianoce nám pripomínajú, že nádej je predovšetkým Božím darom a ako taká ‚sa zakladá na viere a živí sa láskou‘ (bula Indikácie Jubilea 2025 Spes non confundit, 3). Preto potrebuje na jednej strane zapustiť svoje korene do úrodnej pôdy spoločenstva s Pánom a na druhej strane rásť a prekvitať v konkrétnych rozhodnutiach lásky, aby naplnila prítomnosť zmyslom a otvorila nové horizonty pre zajtrajšok.“

Na záver pápež pozdravil umelcov týmito slovami:

„Svet a Cirkev veľmi potrebujú váš talent, vašu tvorivosť, vašu schopnosť darovať sa, vaše nadšenie pre spravodlivosť a bratstvo.“

Preklad Martin Jarábek