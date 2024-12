Pápež píše veriacim z Nikaraguy: Nikdy nepochybujte o Bohu, ani v ťažkých chvíľach

Nikaragujskí veriaci slávia novénu k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie (AFP or licensors)

V pondelok 2. decembra pápež napísal pastiersky list veriacim Nikaraguy, ktorí v týchto dňoch slávia novénu k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie pozýva veriacich: „Nech vám táto slávnosť, ktorá pripravuje otvorenie Jubilea 2025, poskytne potrebné povzbudenie v ťažkostiach, neistote a únave“. Pápež ubezpečuje Nikaragujčanov, aby sa „neprestajne“ modlili k Panne Márii, „aby vás utešovala a sprevádzala a utvrdzovala vo viere“.

Vatican News

„Nezabúdajte na láskavú Prozreteľnosť Pána, ktorý nás sprevádza a je naším jediným spoľahlivým sprievodcom. Práve v najťažších chvíľach, keď sa stáva ľudsky nemožným pochopiť, čo od nás Boh chce, sme povolaní nepochybovať o jeho starostlivosti a milosrdenstve“. Je silným povzbudením i znakom blízkosti pastiersky list, ktorý pápež František posiela všetkým veriacim Nikaraguy, stredoamerickej krajiny, ktorá už roky prežíva ťažkú krízu, ktorá zasiahla aj Katolícku cirkev sériou zatýkania či vyhosťovania biskupov a kňazov.

Nikaragujskí katolíci v týchto dňoch slávia novénu k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie a pápež im chce byť nablízku, „aby znovu potvrdil“, ako píše, „náklonnosť, ktorú vyznávam k nikaragujskému ľudu, ktorý sa vždy vyznačoval mimoriadnou láskou k Bohu, ktorého láskavo nazývate Papachú“.

Práve dôvera v Boha a vernosť Cirkvi, uvádza pápež v misáli, „sú dva veľké majáky“, ktoré osvetľujú existenciu nikaragujských veriacich. Pápež ich uisťuje, že „viera a nádej robia zázraky“. Príkladom toho je Nepoškvrnená Panna Mária, „žiarivé svedectvo tejto dôvery“. „Vždy ste zakúšali jej materinskú ochranu vo všetkých svojich potrebách a svoju vďačnosť ste prejavovali veľmi krásnou a duchovne bohatou religiozitou,“ zdôraznil pápež František a pripomenul „sladký výraz: ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! Veď čo spôsobuje takú veľkú radosť? Počatie Panny Márie!“ Je to „jedna z foriem zasvätenia a zasvätenia, ktorá prejavuje radosť z toho, že sme jej milovanými deťmi“.

Pápež František si želá, aby oslava Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá pripravuje otvorenie Jubilejného roka 2025, ponúkla všetkým veriacim stredoamerickej krajiny „povzbudenie, ktoré potrebujete vo svojich ťažkostiach, neistotách a námahách“.

„Nezabudnite sa zveriť do Ježišovho náručia,“ odporúča pápež. Zo svojej strany sľubuje, že modlitby nikdy nebudú chýbať: „Neustále sa modlím k Presvätej Panne, aby vás utešovala a sprevádzala a utvrdzovala vo viere. Chcem dôrazne povedať, že Matka Božia sa neprestáva za vás prihovárať a my neprestávame prosiť Ježiša, aby vás vždy držal za ruku.“

V tomto duchu pápež pozýva k modlitbe ruženca, „pri ktorej každý deň rozjímame o tajomstvách života Ježiša a Márie“: „Ako často zahŕňame do tajomstiev ruženca aj náš vlastný život s jeho chvíľami radosti, smútku, svetla a slávy. Odriekaním ruženca tieto tajomstvá prenikajú do intimity nášho srdca, kde sa uchováva sloboda Božích dcér a synov, ktorú nám nikto nemôže vziať. Koľko milostí dostávame z ruženca, je to mocná modlitba,“ napísal Svätý Otec v liste.

Končí modlitbou, ktorú František napísal k jubileu a prostredníctvom ktorej prosí Pána, aby nám „dal pokoj a všetky milosti, ktoré potrebujeme“:

„Nech milosť Jubilejného roka v nás, pútnikoch nádeje, znovu roznieti túžbu po nebeských dobrách a na celý svet vyleje radosť a pokoj nášho Vykupiteľa.“

Preklad Martin Jarábek