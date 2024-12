Pápež: Na Korzike som s radosťou videl ľudí, ktorí majú deti

Vzhľadom na nabitý program cesty, pápež František neuskutočnil zvyčajnú tlačovú konferenciu so zástupcami médií vo svojom sprievode. Chcel sa však podeliť o svoju radosť z toho, že v Ajacciu videl veľký počet rodičov s deťmi: „Je to krajina, ktorá má deti. V iných krajinách ich nevidíte. Vo Východnom Timore a tu áno“. Pre pápeža pripravili novinári k jeho 88. narodeninám, ktoré oslávi v utorok 17. decembra tortu s prekvapením.

Salvatore Cernuzio – Vatiacan News

Pri spiatočnom lete Ajaccio - Rím sa nekonala tlačová konferencia, ako je to zvykom pri každej apoštolskej ceste. Dôvodom bol veľmi krátky čas cesty (menej ako 40 minút). Nikdy sa to nestalo pri iných medzinárodných cestách pápeža, ale ani sa nikdy nestalo, že by cesta bola taká krátka. Napriek tomu si pápež hneď po nástupe do lietadla nechcel nechať ujsť pozdrav 67 novinárom, ktorí ho počas týchto desiatich hodín na stredomorskom ostrove sprevádzali, aby sa aj s nimi podelil o myšlienku. Alebo skôr postreh o tom, čo ho počas tejto návštevy Ajaccia najviac zaujalo: množstvo detí, ktoré bolo vidieť počas rôznych stretnutí, najmä pri svätej omši na Place d'Austerlitz, ale aj na uliciach v náručí alebo v blízkosti rodičov.

Krajina, ktorá má deti

„Veľmi vám ďakujem za vašu prácu,“ začal pápež. „Chcel by som zdôrazniť jednu vec: videli ste ten počet detí? Toto je krajina, ktorá plodí deti, spomeňte si na iné cesty, kde ste ich nevideli.” „Vo Východnom Timore aj tu,“ dodal pápež a pripomenul jednu zo zastávok svojej dlhej septembrovej púte do juhovýchodnej Ázie a Oceánie, „bol som šťastný, že som videl ľud, ktorý má deti. To je budúcnosť“.

„Veľmi vám ďakujem za vašu prácu,“ zopakoval pápež novinárom, kameramanom a fotografom. „Veľmi vám za to ďakujem. Dovidenia do ďalšej cesty!“ „Kam?“ spýtali sa niektorí novinári zo svojich miest. „Neviem!“ odpovedal pápež s úsmevom.

Oslava s prekvapením

Krátka cesta však Jorgemu Mariovi Bergogliovi umožnila malú chvíľu oslavy s darovanou tortou od členov Aigav, združenia akreditovaných vatikánskych novinárov z médií všetkých kontinentov, ktorí chceli s prichádzajúcim 17. decembrom osláviť pápežove 88. narodeniny.

Torta od všetkých novinárov

Tortu, „falošnú tortu“, („fake cake“) ako ktosi zažartoval, vyrobila rímska dielňa, ktorá ju ponúkla zadarmo z veľkého obdivu k argentínskemu pápežovi: má tri poschodia, v bielych a žltých farbách vatikánskej vlajky, je na nej nápis „Všetko najlepšie pápežovi Františkovi“, na vrchu je figúrka s podobizňou sediaceho pápeža a so zdvihnutým palcom, pod ňou kartička „Všetko najlepšie!“.

Pápežovi ju za spevu „Všetko najlepšie“, ktorý zaznel od jej francúzskych kolegov, odovzdala mexická novinárka Valentina Alazraki, nestorka vatikánskych novinárov, historická korešpondentka Televisa Univision a novozvolená prezidentka Aigav, ktorá má na konte 161 ciest po boku pápeža. „Všetci novinári prajú všetko dobré,“ povedala Alazrakiová pri odovzdávaní daru. „Je falošná, takže na nej nie je nič zlovestné,“ dodala so žartom za smiechu prítomných. Vrátane pápeža, ktorý niekoľkokrát poďakoval a rukou požehnal tým, ktorých za tie roky vždy nazýval svojimi „spoločníkmi na cestách“.

Preklad Martin Jarábek