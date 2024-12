Pápež metodistom: Budovanie pokoja je úlohou srdca

V pondelok 16. decembra Svätý Otec František prijal na audiencii delegáciu Svetovej Metodistickej rady. Prišla aj biskupka Debra Wallace-Padgettová a reverend Reynald Ferreiro Leão-Neta, ktorému pápež zaželal všetko dobré k začínajúcej službe predsedu rady.

Miroslava Holubíková – Vatican News

Svätý Otec František hosťom v úvode pripomenul, že sa dlhý čas „medzi metodistami a katolíkmi navzájom odcudzovali a podozrievali“, avšak v súčasnosti „môžu ďakovať Bohu, že už takmer šesťdesiat rokov spoločne napredujeme v poznaní, porozumení a vzájomnej láske“. A dodal:

„Vzájomné otvorenie sa nás zblížilo a umožnilo nám objaviť, že tvorenie pokoja je úlohou srdca. Je to viac úlohou srdca než mysle. Keď sa Srdce Pána Ježiša dotkne našich sŕdc, premení nás. Takto budú naše spoločenstvá schopné zjednotiť svoje rozdielne mysle a vôle, aby sa ako bratia nechali viesť Duchom. Je to cesta, ktorá si vyžaduje čas, ale my musíme pokračovať na tejto ceste, vždy orientovaní na Srdce Kristovo, pretože práve z tohto Srdca sa učíme mať dobré vzťahy jeden k druhému a slúžiť Božiemu kráľovstvu.“

Potom pápež František zdôraznil, že „budúci rok si kresťania na celom svete pripomenú tisícsedemsto rokov od prvého ekumenického koncilu, Nicejského koncilu“ a toto výročie pripomína „vyznanie tej istej viery“ a teda tej istej zodpovednosti“. To je podľa rímskeho biskupa „pozvanie pre všetky cirkvi a cirkevné spoločenstvá, aby pokračovali na ceste k jednote“ podľa Ježišovej modlitby „aby sme všetci boli jedno“.

Na záver pápež hosťom poďakoval za dialóg medzi Svetovou metodistickou radou a Katolíckou cirkvou a zaželal požehnané Vianoce.