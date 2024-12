Pápež: Guadalupské tajomstvo využívajú ideológie, Mária nás vyzýva „nebáť sa“

Tak ako každý rok 12. decembra, na pamiatku Panny Márie Guadalupskej, pápež František popoludní vo vatikánskej bazilike celebroval svätú omšu: „V ťažkých chvíľach života, v radostných chvíľach, v každodenných okamihoch, pamätajme na jej slová: nebojte sa... Či tu nie som ja, tvoja Matka? To je celé guadalupské posolstvo. Zvyšok je ideológia“.

HOMÍLIA SVÄTÉHO OTCA PRI SVÄTEJ OMŠI NA SVIATOK PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ, 12. decembra 2024

Pri pohľade na obraz Panny Márie Guadalupskej, v požehnanom stave, ktorá ohlasuje narodenie Spasiteľa, ako matka, ktorá čaká dieťa.

S akou nežnosťou hovorí Indiánovi: „Neboj sa, či tu nie som ja, ktorá som tvoja Matka?“ Zjavuje sa Máriino materstvo. A pri tomto guadalupskom tajomstve, ktoré, žiaľ, viacero ideológií chcelo odkloniť vo svoj prospech, mi prichádzajú na um tri veci, jednoduché veci, ktoré však tvoria posolstvo: tilma (plášť), Matka a ruža. Veľmi jednoduché veci.

Na tejto tilme, na tomto jednoduchom plášti, je vtlačené Máriino materstvo. Máriino materstvo sa prejavuje krásou ruží, ktoré Indián nájde a prinesie, a Máriino materstvo robí zázrak, keď prináša vieru do trochu nedôverčivých sŕdc prelátov.

Plášť, ruža, Indián. Všetko to, čo sa dá navyše okrem toho povedať o guadalupskom tajomstve je klamstvom, je to len jeho využitie pre ideológie. Guadalupské tajomstvo znamená uctievať a počuť v ušiach: „ Azda tu nie som ja, ktorá som tvojou Matkou?“ A toto počúvame v rôznych okamihoch života, v rôznych ťažkých okamihoch života, v radostných okamihoch života, v každodenných okamihoch života... „Nebojte sa, azda tu nie som ja, ktorá som tvojou Matkou?“ To je celé guadalupské posolstvo. Zvyšok je ideológia.

Odchádzame s obrazom Pani odtlačenej na indiánovom plášti a počúvame ako v piesni, ako opakovaným hlasom hovorí: „Nebojte sa, či tu nie som ja, ktorá som tvojou Matkou?

Tak nech sa stane.

Preklad Martin Jarábek