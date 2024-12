Pápež František a členovia Združenia pre výskum skrytých kresťanov, 30. novembra 2024, Apoštolský palác (Vatican Media)

PÁPEŽ

Pápež František ocenil „skrytých kresťanov“ Japonska a ich vernosť viere

V sobotu 30. decembra Svätý Otec prijal členov Združenia pre výskum skrytých kresťanov (the Members of the Hidden Christians Research Association) pri príležitosti ich púte do Vatikánu. Vo svojom príhovore ocenil ich úsilie o zachovanie pamätných miest skrytých kresťanov v japonskom regióne Nagasaki, ktoré sú cenným svedectvom vernosti viere japonských kresťanov počas stáročí prenasledovania.

Patrik Hajdu – Vatican News Petrov nástupca vyjadril radosť z ich návštevy a pripomenul, že v roku 2018 boli tieto miesta zapísané na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Zdôraznil tiež ušľachtilosť japonského národa: „A toto je niečo, čo chcem zdôrazniť: japonský ľud je ušľachtilý ľud.“ Pápež taktiež hovoril o nádeji, že uznanie dôležitosti týchto miest nielen zabezpečí ich zachovanie, ale aj poslúži ako živé svedectvo vernosti mnohých japonských kresťanov, ktorí z generácie na generáciu odovzdávali vzácny poklad viery. Pápež František pripomenul aj blížiacu sa spomienku na svätého Františka Xaverského, veľkého misionára, ktorý sníval o tom, že hlásanie evanjelia prinesie bohatú úrodu duší v Japonsku. Do pozornosti 17/05/2023 Katechéza (13): Svedkovia: svätý František Xaverský V stredu 17. mája pri pravidelnej audiencii Svätý Otec pokračoval v katechézach na tému evanjelizačného nadšenia. V trinástej časti tohto cyklu pápež ako svedka evanjelizačnej ...

Zároveň vyzval k modlitbe za súčasných kresťanov, ktorí trpia prenasledovaním: „Keď premýšľame o hrdinstve prvých misionárov, odvahe japonských mučeníkov a vytrvalosti malej, ale vernej katolíckej komunity vo vašej krajine počas stáročí, musíme myslieť aj na našich bratov a sestry, ktorí v týchto časoch znášajú prenasledovanie a dokonca aj smrť pre meno Ježiš? (...) Žiadam vás, aby ste sa ku mne pripojili v modlitbe za nich a za všetkých, ktorí trpia trpké plody vojny, násilia, nenávisti a útlaku“. Svätý Otec na záver udelil návštevníkom svoje požehnanie, uistil ich o svojich modlitbách a zároveň ich požiadal: „A dôverujem, že sa budete za mňa modliť.“ Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.