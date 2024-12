Pápež František napísal do Syrakúz: Boh je svetlo a v ňom niet žiadnej tmy

Pápež František v liste z 13. decembra, ktorý je adresovaný Mons. Francescovi Lomantovi, arcibiskupovi metropolitovi Syrakúz, vyjadril svoje radosť a podporu pri slávení roka zasväteného svätej Lucii, patrónke mesta Syrakúzy. V tejto výnimočnej príležitosti pápež zdôrazňuje silný duchovný odkaz, ktorý sv. Lucia predstavuje pre Cirkev v Syrakúzach, ako aj pre celú Kristovu Cirkev.

Martin Jarábek – Vatican News

„S radosťou som sa dozvedel, že Cirkev v Syrakúzach slávi Luciin rok, zasvätený panne a mučeníčke sv. Lucii, vašej rodáčke,“ píše pápež František a hneď na začiatku sa odvoláva na slová svätého Jána: „Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy“ (1 Jn 1, 5). Tento biblický citát sa stáva východiskovým bodom pre pápežovu reflexiu. V liste pokračuje: „Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.“ (1 Jn 1, 6-7). Pápež týmto odkazuje na evanjeliový pohľad na život a správanie veriacich, ktorí majú chodiť vo svetle Božieho slova a žiť v pravde, ktorá vytvára jednotu v spoločenstve.

Sv. Lucia – žena svetla a svedectva

Pápež František ďalej oslavuje postavu svätej Lucie ako symbol ženskej svätosti, ktorá neustále prináša svetlo a inšpiráciu. „Lucia je žena a jej svätosť poukazuje na vaše a všetky cirkvi, ako majú ženy svoje vlastné cesty nasledovania Pána,“ píše pápež a zdôrazňuje, že ženy majú v Cirkvi a spoločnosti nezastupiteľnú úlohu. „Svetlo, ktoré Lucia prináša, je svetlom ženského svedectva,“ uvádza Svätý Otec. Vysvetľuje, že evanjeliové príbehy o učeníkoch, medzi ktorými sú aj ženy, ktoré „sú svedkami inteligencie a lásky, bez ktorých by sa k nám posolstvo o vzkriesení nemohlo dostať.“ Svätá Lucia, ako symbol kresťanskej ženy, podľa rímskeho biskupa vyjadruje dôstojnosť, schopnosť hľadieť do diaľky a prinášať tieto hodnoty do centra spoločenského života, bez toho, aby bola uzavretá do neviditeľnosti alebo mlčania.

„Potrebujeme prácu a slovo žien v Cirkvi, ktorá vychádza a je kvasom a svetlom v kultúre a spolužití,“ dodáva pápež. Tieto slová sú výzvou k tomu, aby ženy v Cirkvi aj spoločnosti mohli aj naďalej byť silným svetlom, ktoré vedie ľudí k spravodlivosti, pravde a pokoju.

Svetlo, ktoré prekonáva temnotu

Svätá Lucia a jej svedectvo sa stávajú aj obrazom pre spoločenstvá, ktoré sa zjednocujú v boji proti temnote sveta. Pápež poukazuje na to, že skutočné spoločenstvo a jednota medzi Cirkvami vznikajú, keď sa „vymieňajú dary“, keď jeden bohatstvo nie je hrozbou pre druhého, ale príležitosťou na vzájomné obohatenie. „Lož, ktorá ničí bratstvo a devastuje stvorenie, naopak naznačuje opak: že druhý je nepriateľ a jeho bohatstvo je hrozbou,“ varuje Petrov nástupca. V tomto zmysle vyzýva, aby sa veriaci, inšpirovaní svetlom svätej Lucie, snažili žiť podľa princípu vzájomného darovania a solidarity, čím by dokázali prekonať temnotu, ktorá nás obklopuje.

Svetlo a mučeníctvo: výber života

Pápež sa v liste zamýšľa aj nad tým, čo znamená byť „na strane svetla“. Zatiaľ čo „mučeníctvo“ svätej Lucie je príkladom ochoty vytrvať vo svetle, aj keď to prináša obete, pápež zdôrazňuje, že rozhodnutie pre svetlo môže znamenať aj určité formy utrpenia a straty pokoja. „Možno na nás nevztiahnu ruky, ale výber strany nás pripraví o časť pokoja. V skutočnosti existujú formy pokoja, ktoré sa podobajú pokoju na cintoríne,“ píše pápež. Odkazuje na to, že vybrať si život – život v pravde a svetle – môže byť náročné, ale je to rozhodnutie, ktoré nás vyzýva k radosti a nádeji.

Život v spoločenstve a vo svetle evanjelia

Pápež František zdôrazňuje, že rozhodnutie žiť v svetle a v pravde je kľúčové pre každé povolanie a pre každého verného. „Zhromaždiť sa okolo svätca - a mám na mysli obrovský zástup, ktorý obklopuje svätú Luciu v Syrakúzach - znamená, že sme videli zjavenie života a teraz si vyberáme stranu svetla,“ píše Svätý Otec. Tento výber podľa pápeža vyžaduje od nás, aby sme sa stali transparentnými, úprimnými ľuďmi, ktorí komunikujú s druhými s úctou a ktorí sa nikdy nevyhýbajú ťažkostiam.

Modlitba za trpiacich a solidarita so svetom

Na záver pápež František vyzýva veriacich v Syrakúzach, aby nezabudli duchovne podporiť všetkých trpiacich po celom svete, zvlášť tých, ktorí čelí prenasledovaniu a nespravodlivosti. „Zahrňte do toho aj migrantov, utečencov, chudobných, ktorí sú s vami,“ píše pápež a pripomína, že toto je aj modlitba za spravodlivosť a solidaritu vo svete.

Na záver svojho listu Svätý Otec vyjadruje svoju lásku a apoštolské požehnanie všetkým veriacim v Syrakúzach a prosí, aby sa modlili aj za neho.