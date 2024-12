Pápež Charite z Toleda: Treba prebudiť bratskejšie svedomie

Dobročinnosť je jazyk, ktorému rozumie každý – povedal pápež František delegácii diecéznej Charity zo španielskeho Toleda, ktorú prijal vo štvrtok 5. decembra pri príležitosti 60. výročia ich činnosti.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Ako vysvetlil Svätý Otec, charitná služba môže byť „hnacím motorom zmien v spoločnosti prostredníctvom šírenia ducha lásky a spravodlivosti, aby sa vo všetkých ľuďoch dobrej vôle prebudilo bratskejšie svedomie. Totiž naše bratstvo niekedy zaspáva alebo nerastie“, povedal Petrov nástupca.

„Takto konajúc ste nielen príkladom občianskej angažovanosti a filantropie, ale stávate sa aj nástrojmi evanjelizácie, a to prostredníctvom univerzálneho jazyka skutkov dobročinnosti. Je to zaujímavé, skutky lásky k blížnemu nepotrebujú prekladateľa, neexistuje slovník na preklad (...). Pretože je to jazyk, ktorému rozumejú všetci, napísaný svedectvom a úsilím všetkých pracovníkov Charity, oddaných Ježišovi Kristovi a jeho evanjeliu.“

Pápež sa na pracovníkov diecéznej charity z Toleda obrátil slovami:

„O jednu vec od vás prosím, aby ste boli majstrami múdrosti, múdrosti, ktorú svet tak veľmi potrebuje. Hlúposť je ohromujúca. Hlúposť sa predáva a kupuje a jej ceny nie sú výhodné, ako vo výpredajoch, sú to vysoké sezónne ceny.“

Svätý Otec poukázal aj na dôležitosť kvalitnej ľudskej i duchovnej formácie a ducha spolupráce a synodálnosti s ďalšími pastoračnými časťami diecézy. Ako zdôraznil, zásadná je modlitba, prijímanie sviatostí, čítanie Božieho slova a schopnosť rozpoznať Pána v Eucharistii i v tých, ktorým charita slúži.