Anjel Pána: Vzájomné počúvanie je v rodine dôležité

„Nikdy sa neuzatvárajme do seba, alebo ešte horšie, s nosom v mobile. Rozprávať sa, počúvať sa navzájom - to je rozhovor, ktorý prináša dobro a buduje!“ - uviedol Svätý Otec počas zamyslenia pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu Svätej rodiny, 29. decembra.

Videozáznam

Príhovor Svätého Otca Františka

Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!

Dnes oslavujeme Svätú rodinu z Nazareta. Evanjelium rozpráva o tom, ako sa dvanásťročný Ježiš, na konci výročnej púte do Jeruzalema, stratil Márii a Jozefovi, ktorí ho potom našli v chráme, ako sa zhovára s učiteľmi zákona (porov. Lk 2, 41 - 52). Evanjelista Lukáš odkrýva ako sa cítila Mária, ktorá sa Ježiša pýta: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali“ (v. 48). Ježiš jej odpovedá: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (v. 49).

Je to takmer bežná skúsenosť rodiny, v ktorej sa striedajú pokojné chvíle s dramatickými. Znie to ako príbeh o súčasnej rodinnej kríze, o problémovom tínedžerovi a dvoch rodičoch, ktorí mu nedokážu porozumieť. Zastavme sa a pozrime sa na túto rodinu. Viete, prečo je nazaretská rodina vzorom? Pretože je to rodina, v ktorej sa komunikuje, v ktorej sa počúva a v ktorej sa rozpráva. Dialóg je pre rodinu najdôležitejším prvkom! Rodina, ktorá nekomunikuje, nemôže byť šťastnou rodinou.

Je krásne, keď matka nezačne výčitkou, ale otázkou. Panna Mária neobviňuje ani nesúdi, ale prostredníctvom počúvania sa snaží pochopiť, ako prijať tohto Syna, ktorý je taký odlišný. Napriek tejto snahe evanjelium hovorí, že Mária a Jozef „nepochopili slovo, ktoré im hovoril“ (v. 50), čo ukazuje, že v rodine je dôležitejšie počúvať ako rozumieť. Počúvať znamená pripisovať dôležitosť tomu druhému, uznať jeho právo na vlastný život a zmýšľanie. Deti to potrebujú. Zamyslite sa nad tým, rodičia, počúvajte, vaše deti to potrebujú!

Najvhodnejším časom na rozhovor a počúvanie v rodine, je čas stolovania. Je pekné byť spolu pri stole a rozprávať sa. To môže vyriešiť mnohé problémy a predovšetkým to spája generácie: deti sa rozprávajú s rodičmi, vnúčatá so starými rodičmi... Nikdy nezostávajte uzavretí sami do seba alebo, čo je ešte horšie, s nosom v mobilnom telefóne. Toto nie je dobré... nikdy, nikdy to nerobte. Rozprávať sa, počúvať sa navzájom, to je rozhovor, ktorý prospieva a dáva možnosť rásť!

Rodina Ježiša, Márie a Jozefa je svätá. Videli sme však, že ani Ježišovi rodičia nie vždy rozumeli. Môžeme sa nad tým zamyslieť a nečudujme sa, ak sa nám niekedy v rodine stáva, že si nerozumieme. Keď sa nám to deje, položme si otázky: Počúvali sme sa navzájom? Riešime problémy tým, že sa navzájom počúvame, alebo sa uzatvárame do mlčania, urazenosti alebo pýchy? Nachádzame si čas na rozhovor? To, čo sa dnes môžeme naučiť od Svätej rodiny, je vzájomné počúvanie.

Zverme sa Panne Márii a prosme o dar počúvania pre naše rodiny.

Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek