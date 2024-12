Anjel Pána: Pripravme sa na Vianoce dobrou spoveďou

„Panna Mária je plná milosti, celá v službe Božiemu slovu, vždy s Pánom, ktorému sa úplne zveruje. Nie je v nej nič, čo by sa vzpieralo jeho vôli, nič, čo by odporovalo pravde a láske,“ zdôraznil Svätý Otec počas meditácie pred modlitbou Anjel Pána na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Dodal, aby sme počas adventu prijali sviatosť zmierenia.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnanú slávnosť!

Dnes, na slávnosť Nepoškvrneného počatia, nám evanjelium rozpráva o jednom z najdôležitejších a najkrajších okamihov v dejinách ľudstva: o Zvestovaní (porov. Lk 1, 26-38), keď Máriino „áno“ archanjelovi Gabrielovi umožnilo vtelenie Božieho Syna, Ježiša. Je to scéna, ktorá vzbudzuje najväčší úžas a dojatie, pretože Boh, Najvyšší, Všemohúci, prostredníctvom anjela sa rozpráva s mladým dievčaťom z Nazareta a žiada ju o spoluprácu na svojom pláne spásy. Ak si dnes nájdete čas, pozrite sa do Evanjelia svätého Lukáša a prečítajte si túto scénu. Uisťujem vás, že vám to veľmi pomôže!

Tak ako v scéne stvorenia Adama, ktorú namaľoval Michelangelo v Sixtínskej kaplnke, kde sa prst nebeského Otca stretáva s prstom človeka, tak aj tu sa na začiatku nášho vykúpenia stretáva ľudské a božské v požehnanom okamihu, v ktorom Panna Mária vyslovuje svoj „súhlas“. Bola to mladá žena z malého okrajového mestečka, ktorá bola povolaná do centra celých dejín: od jej odpovede závisel osud ľudstva, ktoré sa môže opäť usmievať a dúfať, pretože jeho osud bol zverený do dobrých rúk. Ona nám priniesla Spasiteľa, ktorý bol počatý z Ducha Svätého.

Mária je teda, ako ju pozdravuje archanjel Gabriel, „plná milosti“ (Lk 1, 28). Je Nepoškvrnená, úplne v službe Božieho slova, vždy s Pánom, ktorému sa úplne zveruje. Nie je v nej nič, čo by sa vzpieralo jeho vôli, nič, čo by odporovalo pravde a láske. V tom je jej blaženosť, ktorú budú ospevovať všetky pokolenia. Radujme sa aj my, pretože Nepoškvrnená nám dala Ježiša, ktorý je našou spásou!

Bratia a sestry, pri kontemplovaní tohto tajomstva si môžeme položiť otázky: V našej dobe, ktorá je rozbúrená vojnami a sústredená na úsilie vlastniť a ovládať, kam vkladám svoju nádej? V silu, v peniaze, v mocných priateľov? Do nich vkladám svoju nádej? Alebo mám nádej v nekonečné Božie milosrdenstvo? Zoči voči mnohým nablýskaným falošným vzorom kolujúcim v médiách a na internete, kde hľadám svoje šťastie? Kde je poklad môjho srdca? V tom, že Boh ma nezištne miluje, že jeho láska ma vždy predchádza a je pripravená mi odpustiť, keď sa k nemu kajúcne vraciam? V tejto synovskej nádeji v Božiu lásku? Alebo sa klamem, keď sa snažím za každú cenu presadiť svoje ego a svoju vôľu?

Bratia a sestry, keďže sa blíži otvorenie Svätej brány Jubilejného roka, otvorme dvere svojich sŕdc a myslí Pánovi, ktorý sa narodil z Nepoškvrnenej Panny Márie, a prosme Pannu Máriu o príhovor. A ja vám dám radu. Dnes je vhodný deň na to, aby ste sa rozhodli pristúpiť k dobrej spovedi. Ak nemôžete ísť dnes, tento týždeň, do budúcej nedele, otvorte svoje srdce a Pán vám všetko odpustí, všetko. A tak v Máriiných rukách budeme šťastnejší.

