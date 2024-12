Anjel Pána: Advent ako príležitosť pozdvihnúť zrak k Ježišovi, ktorý odľahčuje srdce

„Ježiš nás pozýva, aby sme zodvihli hlavu, aby sme dôverovali jeho láske, ktorá nás chce zachrániť a ktorá sa nám približuje v každej situácii nášho života.“ O tom hovoril pápež František napoludnie v prvú adventnú nedeľu 1. decembra vo svojom zamyslení po modlitbe Anjel Pána.

Príhovor Svätého Otca Františka

Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!

Evanjelium dnešnej liturgie (Lk 21, 25 - 28. 34 - 36), prvej adventnej nedele, nám hovorí o kozmickom zmätku a o úzkosti a strachu u ľudí. V tejto súvislosti Ježiš adresuje učeníkom slovo nádeje: „Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie“ (v. 28). Učiteľovi záleží na tom, aby ich srdcia neoťaželi (porov. v. 34) a aby s bdelosťou očakávali príchod Syna človeka.

Ježišova výzva teda znie: zodvihnúť hlavu nahor a zachovať si ľahké a bdelé srdce.

Mnohých Ježišových súčasníkov sa totiž tvárou v tvár katastrofickým udalostiam, ktoré vidia okolo seba – prenasledovania, konflikty, prírodné katastrofy –, zmocňuje úzkosť a myslia si, že sa blíži koniec sveta. Ich srdcia sú zaťažené strachom. Ježiš ich však chce oslobodiť od súčasných úzkostí a falošných presvedčení a ukázať im, ako zostať v srdci bdelí, ako čítať udalosti z hľadiska Božieho plánu, ktorý uskutočňuje spásu aj v tých najdramatickejších udalostiach dejín. Preto im navrhuje, aby obrátili svoj pohľad k nebu, aby pochopili veci na zemi: „Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu" (v. 28). Je to pekné: „Vzpriamte sa a zodvihnite hlavu“.

Bratia a sestry, aj pre nás je dôležité Ježišovo odporúčanie: „Aby vaše srdcia neoťaželi“ (v. 34). Všetci sa v mnohých okamihoch života pýtame sami seba: ako môžeme mať srdce „ľahké“, bdelé a slobodné? Srdce, ktoré sa nenechá zdrviť smútkom? Smútok je nepekná vec, veru áno. Môže sa totiž stať, že obavy, strach a úzkosť z nášho osobného života alebo z toho, čo sa deje v dnešnom svete, na nás doliehajú ako balvany a vrhajú nás do skľúčenosti. Ak starosti ťažia naše srdce a podnecujú nás k tomu, aby sme sa uzavreli do seba, Ježiš nás naopak pozýva, aby sme zodvihli hlavu, aby sme dôverovali jeho láske, ktorá nás chce zachrániť a ktorá sa nám približuje v každej situácii nášho života, žiada nás, aby sme mu urobili miesto, pre to, aby sme opäť mohli nájsť nádej.

Položme si teda otázku: je moje srdce zaťažené strachom, starosťami, obavami z budúcnosti? Dokážem sa pozerať na každodenné udalosti a udalosti dejín Božími očami, v modlitbe, v širšom horizonte? Alebo sa nechávam premôcť skľúčenosťou? Nech je toto adventné obdobie vzácnou príležitosťou pozdvihnúť svoj pohľad k nemu, ktorý odľahčuje srdce a podopiera na ceste.

Teraz vzývajme Pannu Máriu, ktorá bola aj v časoch skúšky pripravená prijať Boží plán.

(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Zuzana Klimanová)