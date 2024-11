Pápež: V spoločnosti i v Cirkvi potrebujeme načúvať ženám

Obrana života má byť integrálna a brať do úvahy všetky dimenzie, aby neupadla do pokušenia ideologického prístupu. Ústrednými aspektmi obrany každého ľudského života je hľadanie spoločného dobra a spravodlivosti. Aj o tom píše pápež František v posolstve účastníkom stretnutia s názvom „Spoločné dobro: teória a prax“, ktoré organizuje Pápežská akadémia pre život .

Zuzana Klimanová – Vatican News

Svätý Otec v posolstve okrem iného píše:

„Obrana života, ktorá sa obmedzuje len na niekoľko aspektov alebo momentov a neberie do úvahy integrálnym spôsobom všetky existenciálne, sociálne a kultúrne dimenzie, riskuje, že bude neúčinná a môže upadnúť do pokušenia ideologického prístupu, kde sa viac obhajujú abstraktné princípy ako konkrétni ľudia.

Hľadanie spoločného dobra a spravodlivosti sú ústrednými a nevyhnutnými aspektmi akejkoľvek obrany každého ľudského života, predovšetkým tých najkrehkejších a najbezbrannejších, s rešpektom k celému ekosystému, ktorý obývame.“

„V spoločnosti, rovnako ako i v Cirkvi, potrebujeme načúvať hlasom žien“, píše Petrov nástupca a pokračuje:

„Potrebujeme, aby rôzne poznatky spoločne prispeli k vypracovaniu širokej a múdrej úvahy o budúcnosti ľudstva. Potrebujeme, aby všetky kultúry sveta mohli ponúknuť svoj príspevok a vyjadriť potreby a zdroje. Len tak môžeme „myslieť na otvorený svet a vytvárať ho“, ako som k tomu vyzval v tretej kapitole svojej encykliky Fratelli tutti.“

Ako zdôrazňuje Svätý Otec, „spoločné dobro je v prvom rade prax, ktorá spočíva v bratskom prijatí a spoločnom hľadaní pravdy a spravodlivosti“. Zároveň konštatuje, že „v našom svete poznačenom množstvom konfliktov a protikladov, ktoré sú dôsledkom neschopnosti pozdvihnúť svoj zrak ponad partikulárne záujmy, je veľmi dôležité pripomenúť si spoločné dobro, jeden zo základných kameňov sociálnej náuky Cirkvi“.

Pápež zároveň upozorňuje: „Potrebujeme pevné ekonomické teórie, ktoré by prebrali túto tému a rozvinuli by ju v jej špecifickosti, aby sa stala princípom, ktorý účinne inšpiruje politické rozhodnutia (ako som naznačil v encyklike Laudato Si'), a nie iba jednou kategóriou, na ktorú sa veľa odvolávame v slovách, no ktorú v skutkoch ignorujeme.“