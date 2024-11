Pápež v Jubilejnom roku 2025 svätorečí bl. Accutisa a bl. Frassatiho

Svätý Otec po katechéze počas stredajšej generálnej audiencie pripomenul dnešný Medzinárodný deň za práva detí a dospievajúcich, ako aj včerajšie smutné výročie 1000 dní vojny na Ukrajine. Oznámil tiež dve svätorečenia v Jubilejnom roku 2025: blahoslaveného Carla Accutisa a bl. Piera Giorgia Frassatiho.

Miroslava Holubíková – Vatican News

V súvislosti s Dňom práv detí, ktorý vyhlásilo UNICEF na 20. novembra ako výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa, pápež František oznámil konanie Svetového stretnutia o právach dieťaťa:

„Pri príležitosti Medzinárodného dňa za práva detí a adolescentov, ktorý si pripomíname práve dnes, by som chcel oznámiť, že 3. februára sa tu vo Vatikáne uskutoční Svetové stretnutie o právach dieťaťa s názvom „Milujme ich a chráňme ich“ za účasti odborníkov a osobností z rôznych krajín. Bude to príležitosť, aby sme našli nové spôsoby pomoci a ochrany miliónov detí, ktoré stále nemajú svoje práva, žijú v neistých podmienkach, sú vykorisťované a zneužívané a trpia dramatickými dôsledkami vojen. Je už vytvorená skupina detí, ktorá tento deň pripravuje, vďaka vám všetkým, ktorí sa o to usilujete.“

Následne Petrov nástupca oznámil svätorečenia dvoch mladých Talianov:

„Chcem oznámiť, že budúci rok v Deň adolescentov (tj. Jubilejné stretnutie dospievajúcich 25. - 27.4. 2025 - pozn. red) budem svätorečiť blahoslaveného Carla Acutisa, a v Deň mladých (tj. Jubilejné stretnutie mladých, 28.7. - 3.8. 2025 - pozn. red.) budem svätorečiť blahoslaveného Piera Giorgia Frassatiho.“

Potom pápež František obrátil myšlienky na Ukrajinu, ktorá už 1000 dní trpí vo vojnovom konflikte a prečítal svedectvo tamojšieho študenta :

„Včera uplynulo tisíc dní od invázie na Ukrajinu, čo je tragická udalosť vzhľadom na obete a zničenie, ktoré spôsobila. Ale zároveň je to hanebná potupa pre celé ľudstvo. To by nás však nemalo odradiť od toho, aby sme stáli pri utrápenom ukrajinskom ľude, prosili o mier a usilovali sa o to, aby zbrane ustúpili dialógu a aby spory ustúpili stretnutiu. (...) Predvčerom som dostal list od jedného vysokoškoláka z Ukrajiny a ten mi píše: „Otče, keď si v stredu spomeniete na moju krajinu a budete mať príležitosť prehovoriť k celému svetu v tisíci deň tejto strašnej vojny, prosím, nehovorte len o našom utrpení, ale buďte aj svedkom našej viery: aj keď je nedokonalá, jej hodnota sa nezmenšuje, bolestnými ťahmi štetca maľuje obraz Zmŕtvychvstalého Krista. V týchto dňoch bolo v mojom živote príliš veľa úmrtí. Žiť v meste, kde raketa zabije a zraní desiatky civilistov, je ťažké byť svedkom toľkých sĺz. Najradšej by som utiekol, najradšej by som sa vrátil do detstva, ktoré objímala moja matka, úprimne by som chcel byť v tichu a láske, ale ďakujem Bohu, pretože cez túto bolesť sa učím viac milovať. Bolesť nie je len cestou k hnevu a zúfalstvu; ak je založená na viere, je dobrou učiteľkou lásky. Otče, ak bolesť bolí, znamená to, že miluješ, preto keď hovoríš o našej bolesti, keď spomínaš na tisíc dní utrpenia, spomeň si aj na tisíc dní lásky, pretože len láska, viera a nádej dávajú ranám pravý zmysel.“ Takto napísal tento ukrajinský vysokoškolák.“

Napokon Svätý Otec František pripomenul dva liturgické sviatky v tomto týždni:

„Budúcu nedeľu, poslednú v cezročnom čase, budeme sláviť slávnosť Krista, Kráľa. Pozývam všetkých, aby si uvedomili Pánovu prítomnosť vo svojom živote a podieľali sa tak na budovaní jeho kráľovstva lásky a pokoja.

Zajtra, na liturgickú pamiatku Obetovania Panny Márie, slávime Deň pro Orantibus (Deň klauzárneho života - pozn. red). Uistime o našej blízkosti kláštorné sestry, ktoré Pán povolal ku kontemplatívnemu životu. Nech klauzúrnym kláštorom nechýba potrebná duchovná a materiálna podpora cirkevného spoločenstva.“