Pápež teológom: Zostaňte opretí o Kristovo Srdce

Pápež František prijal vo štvrtok 28. novembra účastníkov plenárneho zasadania Medzinárodnej teologickej komisie. V príhovore sa venoval dvom hlavným témam – postaviť znovu do centra Krista a rozvíjať teológiu synodality.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Svätý Otec pripomenul dve významné cirkevné udalosti, ktoré budeme onedlho sláviť:

„Jubilejný rok nás pozýva znovuobjaviť Kristovu tvár a znovu sa zacentrovať na neho. Počas tohto svätého roka budeme mať tiež príležitosť osláviť 1700. výročie prvého veľkého ekumenického koncilu, toho z Nicey. Chcel by som tam ísť. Tento koncil predstavuje medzník na ceste Cirkvi aj celého ľudstva (...).

Nicejský koncil, vyhlásením, že Syn je tej istej podstaty ako Otec, zdôrazňuje niečo zásadné: v Ježišovi môžeme spoznať Božiu tvár a zároveň aj tvár človeka, keďže sme synmi v Synovi a bratmi medzi sebou. Bratstvo, ktoré je zakorenené v Kristovi, sa pre nás stáva základnou etickou úlohou. Je preto dôležité, že ste venovali veľkú časť tohto plenárneho zasadania práci na dokumente, ktorý chce vysvetliť aktuálny význam viery vyznávanej v Nicei.“

Pápež poukázal na dôležitosť pestovania bratstva i nádeje:

„Dnes, v zložitom a často polarizovanom svete, tragicky poznačenom konfliktmi a násilím, sa Božia láska, ktorá sa zjavuje v Kristovi a je nám darovaná v Duchu, stáva výzvou pre všetkých, aby sme sa naučili kráčať v bratstve a byť tvorcami spravodlivosti a pokoja. Iba tak môžeme siať semienka nádeje tam, kde žijeme. Znovu postaviť Krista do centra znamená obnoviť túto nádej a teológia je povolaná to urobiť, v neustálej a múdrej práci, v dialógu so všetkými ostatnými poznatkami.“

Rozvíjať teológiu synodality

„Dnes nemožno myslieť na pastoráciu bez synodálneho rozmeru“, povedal pápež a dodal:

„Povedal by som, že nastal čas urobiť odvážny krok: rozvíjať teológiu synodality, teologickú reflexiu, ktorá by pomohla synodálnemu procesu, povzbudila ho a sprevádzala pre novú misionársku etapu, kreatívnejšiu a odvážnejšiu, inšpirovanú kerygmou a zahŕňajúcu všetky zložky Cirkvi.

Končím s prianím: aby ste boli ako apoštol Ján, ktorý si vo svojej dôvernosti milovaného učeníka priložil hlavu k Ježišovmu srdcu (porov. Jn 13,25). Ako som pripomenul v encyklike Dilexit nos, Najsvätejšie Srdce Ježišovo „je zjednocujúcim princípom reality, pretože „Kristus je srdcom sveta; Jeho Pascha smrti a zmŕtvychvstania je centrom dejín, ktoré sú vďaka nemu dejinami spásy“ (č. 31). Keď zostanete, takpovediac, opretí o Srdce Pána, vaša teológia bude čerpať z prameňa a prinášať ovocie v Cirkvi i vo svete.

A jedna základná vec pre plodnú teológiu je, prosím, nestraťte zmysel pre humor! To veľmi pomáha. Duch Svätý nám pomáha v tejto dimenzii radosti a humoru.“