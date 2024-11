Pápež súdnym pracovníkom: Ste povolaní milovať a žiť spravodlivosť, lásku a pravdu

„Právno-pastoračné výzvy týkajúce sa manželstva a rodiny sú rozsiahlou, zložitou a citlivou apoštolskou oblasťou, ktorej treba venovať energiu s cieľom podporovať evanjelium rodiny a života“. Týmito slovami privítal Svätý Otec František účastníkov formačného kurzu organizovaného Rímskou rótou. Na audiencii ich prijal v záverečný deň kurzu, v sobotu 23. novembra.

Miroslava Holubíková – Vatican News

Ministerium Iustitiae et Caritatis in Veritate (Služba spravodlivosti a lásky v pravde) – tak znie téma formačného kurzu Rímskej roty, ktorý sa konal od utorka 19. novembra a bol určený pre súdnych pracovníkov a farárov. Pápež František ocenil výber témy, keď uviedol:

„Láska - „caritas“ - je mimoriadna sila, ktorá poháňa ľudí, aby sa odvážne a veľkoryso angažovali za spravodlivosť a pokoj. Je to sila, ktorá má svoj pôvod v Bohu, večnej Láske a absolútnej Pravde.(...) Preto je veľmi vhodné opísať poslanie tribunálu Rímskej roty ako Ministerium Iustitiae et Caritatis in Veritate, teda služba spravodlivosti a lásky v pravde a tento opis možno rozšíriť na všetky cirkevné tribunály miest, ba zahŕňa celú pastoračnú činnosť Cirkvi.“

Svätý Otec ďalej cirkevným súdnym pracovníkom zdôraznil:

„Jadro posolstva, ktoré by som vám dnes chcel zanechať, je toto: ste povolaní milovať spravodlivosť, lásku a pravdu a denne sa usilovať o ich uskutočňovanie vo vašej práci kanonikov a vo všetkých úlohách, ktoré vykonávate v službe veriacim. Ide o to, aby ste milovali všetky tri súčasne. Spravodlivosť, láska a pravda patria k sebe, pretože idú ruka v ruke, pretože idú ruka v ruke, a ak neberiete ohľad na jednu z nich, ostatné strácajú svoju autentickosť. Naším vzorom je skutočne Ježiš Kristus, ktorý je Pravda, je spravodlivý a milosrdný.“

Pápež František vysvetlil, že „kardinálna cnosť spravodlivosti sa v Cirkvi musí žiť“, tak, že nestačí len „rešpektovať práva ostatných“, ale „je potrebné žiť službu lásky“. Znamená to, že aj „pri právnych povinnostiach“ treba „mať vždy na pamäti“, že „tí, ktorí sa na nich obracajú so žiadosťou o vykonávanie cirkevného úradu, sa musia vždy stretnúť s nežnou tvárou našej Matky, svätej Cirkvi“. Preto je potrebné podľa pápeža „vyhnúť sa chladnej spravodlivosti, ktorá je len rozdeľovacia“, bez milosrdenstva. Ďalej Petrov nástupca pokračoval o tom, že láska presahuje spravodlivosť:

„Práve preto, že milujete každého veriaceho, pestujte vašu právnu citlivosť, ktorú nechápte, ako sa často myslí, ako obyčajné plnenie formalít, ktoré sú i povinnosťou, ale ako jemné rozpoznávanie toho, čo predstavuje skutočné právo osoby v Cirkvi. Je potrebné, aby sa vo vnútro-cirkevných vzťahoch príkladným spôsobom rešpektovala dôstojnosť človeka.“

Svätý Otec upozornil, že „ako zástupcovia spravodlivosti majú veľmi dôležitú úlohu pomáhať zisťovať, aké sú práva a povinnosti veriacich a ako ich treba chrániť prostredníctvom súdnych procesov“ pre „dobro Cirkvi a všetkých jej členov“. Pápež povzbudil hostí, aby sa „nebáli ani spravodlivosti, ani lásky a milosrdenstva, pretože „všetko pastoračné pôsobenie Cirkvi „by malo byť zahalené nežnosťou, s ktorou sa obracia na veriacich“ a nič z jej ohlasovania a svedectva svetu nemôže byť bez milosrdenstva. Dôveryhodnosť Cirkvi prechádza cestou milosrdnej a súcitnej lásky“.

Napokon Svätý Otec dodal, že „harmónia medzi láskou a spravodlivosťou je osvetlená ich spoločným odkazom na pravdu, pretože „bez pravdy láska skĺzava do sentimentality a stáva sa prázdnou schránkou“. Na záver pápež František vyjadril povzbudenie:

„ Bratia a sestry, Cirkev do vás vkladá veľkú dôveru ako do pracovníkov spravodlivosti a lásky v pravde. Nech je atmosféra vašej práce atmosférou nádeje, ktorá je jadrom nadchádzajúceho Svätého roka. (...) Nech sila nádeje naplní našu prítomnosť, keď s dôverou očakávame návrat Pána Ježiša Krista.(...) Pre vaše poslanie a pre vaše posvätenie v ňom vám srdečne udeľujem svoje požehnanie“.