Pápež: Škola má pomáhať človeku dobre myslieť, cítiť a konať

Študentom treba ukázať, ako veľmi priateľstvo so Zmŕtvychvstalým Ježišom rozširuje srdce a robí život ľudskejším – aj o tom hovoril pápež František delegácii z talianskeho vydavateľstva Škola z Brescie (La Scuola), ktorých prijal vo štvrtok 21. novembra na osobitnej audiencii.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Ako spomenul Svätý Otec, k založeniu severotalianskeho vydavateľstva prispel aj otec pápeža sv. Pavla VI. Vydavateľstvo okrem produkcie školských učebníc a časopisov pre pedagógov, poskytuje aj formačné kurzy pre učiteľov.

Pápež vyzdvihol dôležitosť práce zamestnancov tejto organizácie vo formovaní detí a mládeže podľa hodnôt evanjelia, čo prispieva k budovaniu spoločnosti založenej na bratstve so všetkými.

„Byť katolíkmi, ako som sa snažil ukázať najmä v encyklike Fratelli tutti, znamená vedieť vidieť a tiež prijať dobro, ktoré Duch Svätý všade šíri, bez strachu, že stratíme svoju identitu. Druhý vatikánsky koncil nás to učí napríklad v Konštitúcii o Cirkvi, kde sa píše: „Keďže […] Kristovo kráľovstvo nie je z tohto sveta (porov. Jn 18, 36), Cirkev, čiže Boží ľud, keď šíri toto kráľovstvo, nič neuberá z pozemských dobier ani jedného národa. Naopak, oceňuje a prijíma schopnosti, vlastnosti a mravy jednotlivých národov, pokiaľ sú dobré, zveľaďuje a osvojuje si ich, a tým, že ich preberá, zároveň ich očisťuje, posilňuje a povznáša (Lumen gentium, 13).“

Pápež vyzdvihol otvorený a dialogický postoj voči všetkým:

„Škola je predovšetkým miestom, kde sa človek učí otvoriť svoju myseľ a srdce svetu. Vzdelávanie nespočíva v naplnení hlavy myšlienkami, ale v tom, že sprevádzame a povzbudzujeme študentov na ceste ľudského a duchovného rastu, ukazujeme im, ako veľmi priateľstvo so Zmŕtvychvstalým Ježišom rozširuje srdce a robí život ľudskejším“. Vzdelávať znamená „pomáhať človeku dobre myslieť, dobre cítiť a dobre konať“.

Svätý Otec hovoril aj o dôležitosti spojenectva – jednoty medzi školou, rodinou a celou spoločnosťou:

„Myslím, že v poslednom čase nám táto jednota chýba. Pamätám si, že v našich časoch bola veľká jednota a tiež spolupráca. Raz – mal som deväť rokov – som učiteľke povedal zlé slovo. Učiteľka – pani, ktorú mám rád, chodil som k nej na návštevy až do jej smrti – zavolala mamu, rozprávali sa a potom zavolala mňa. Mama mi povedala: „Ospravedlň sa pani učiteľke.“ Povedal som, že sa ospravedlňujem. A vrátil som sa do triedy, šťastný, že to prešlo tak ľahko, ale nebolo to tak. Druhé dejstvo hry nastalo, keď som prišiel domov a tam mi dali druhú časť! Existovala jednota. Dnes je to tak často naopak, nie je tak? Rodičia sa chodia sťažovať, lebo učiteľ urobil dieťaťu toto a toto..., je to hrozné.“

„Zmena doby nech nie je dôvodom na smútok a strach, naopak, je novou príležitosťou“, zdôraznil Petrov nástupca a dodal:

„Budúcnosť patrí novým generáciám a tie ju budú môcť budovať, ak učitelia, ktorých pripravujete, budú vedieť, ako im odovzdať dôveru a odvahu, ak texty, ktoré pripravujete, budú úspešne rozvíjať túžbu po poznaní a múdrosti.“

Pápež zdôraznil, že ľudskému bratstvu sa učíme v školských laviciach.