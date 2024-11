Pápež remeselníkom: Skrášľovať svet znamená budovať mier

„Boh volá všetkých, (...) aby pracovali na jeho veľkom projekte pokoja. Hojne rozdáva svoje talenty, aby boli dané do služieb života a neboli pochované v neplodnosti smrti a ničenia, ako to robia vojny, ktoré podnecuje Boží nepriateľ.“ Aj o tom hovoril pápež František v príhovore zástupcom talianskej Národnej konfederácie remeselníkov a malých i stredných podnikov (CNA), ktorých prijal v piatok 15. novembra na osobitnej audiencii.

Remeslo je chválou tvorivosti, povedal pápež František približne trom stovkám malovýrobcov:

„Remeslo, malovýroba je mi veľmi blízka, pretože dobre vyjadruje hodnotu ľudskej práce. Keď tvoríme rukami, zároveň aktivizujeme hlavu a nohy: tvorba je vždy výsledkom myšlienky a pohybu smerom k druhým. Remeslo je chválou tvorivosti; remeselník totiž musí byť schopný rozoznať v inertnej hmote osobitnú formu, ktorú iní nedokážu rozpoznať. A to z vás robí spolupracovníkov na Božom tvorivom diele. Potrebujeme váš talent, aby sme ľudskej činnosti vrátili zmysel a dali ju do služieb projektov, ktoré podporujú spoločné dobro.“

Byť „komplicom“ Boha

Svätý Otec spomenul evanjeliové podobenstvo o talentoch ( porov. Mt 25, 14-30), ktoré je podľa neho akýmsi hymnom na dôveru v Boha a pozvaním k zdravej spoluúčasti na jeho diele:

„Nejde o kvantitu, ale o odhodlanie, o úsilie, aby prijaté dary prinášali ovocie. Presne to chýba tretiemu sluhovi [z podobenstva], ktorý zo strachu a lenivosti ukryl svoj talent pod zem. Vzdal sa vynaliezavosti, podnikavosti, pretože nepestoval vzťah dôvery k svojmu pánovi, k životu a k druhým.

Toto podobenstvo je hymnom na dôveru v Boha a pozvaním k zdravej, pozitívnej spoluúčasti - dovoľte mi povedať toto slovo – byť „komplicom“ samotnému Bohu, ktorý nás robí účastnými na svojich dobrách a počíta s nami, počíta s našou zodpovednosťou.“

Vzdať sa strachu a dôverovať

„Ak chceme v živote rásť, treba sa vzdať strachu a dôverovať“, zdôraznil pápež a vysvetlil:

„Niekedy, najmä keď narastajú ťažkosti, sme v pokušení myslieť si, že Pán je skôr rozhodca alebo neúprosný kontrolór, než ten, ktorý nás povzbudzuje, aby sme vzali život do vlastných rúk. Evanjelium nás však vždy vyzýva, aby sme mali pohľad viery; aby sme si nemysleli, že to, čo dosiahneme, je ovocím jedine našich schopností alebo zásluh. Je to aj ovocie dejín každého z nás, je to ovocie mnohých ľudí, ktorí nás učili, ako ísť v živote dopredu, počnúc našimi rodičmi. Práca, ktorú robím, je ovocím histórie, vďaka ktorej sme toho schopní.“

„Boh nás nikdy neopúšťa, sme majstrovskými dielami jeho rúk, a preto sme schopní vytvárať originálne diela“, konštatoval Svätý Otec a prízvukoval:

„Všetci potrebujeme dať nabok strach, ktorý ochromuje a ničí tvorivosť. Môžeme to urobiť aj spôsobom, akým žijeme svoju každodennú prácu, a cítiť, že sme súčasťou veľkého projektu Boha, ktorý nás dokáže prekvapiť svojimi darmi. Za naším bohatstvom sa skrýva nielen zručnosť, ale aj Prozreteľnosť, ktorá nás berie za ruku a vedie.“

Prinášať krásu, útechu a nádej

Petrov nástupca pochválil prácu remeselníkov, pretože „skrášľuje svet“ a tak buduje pokoj. Dodal:

„Žijeme v časoch vojen a násilia... Všade sú tieto správy, ktoré akoby nás pripravovali o dôveru v schopnosti človeka. Pohľad na vaše aktivity nás utešuje a dáva nám nádej. Skrášľovať svet znamená budovať mier.

Istý ekonóm mi povedal, že investície, ktoré dnes v Taliansku prinášajú najväčšie príjmy, sú továrne na zbrane... Toto neskrášľuje svet, je to ohyzdné. Ak chceš zarobiť viac, musíš investovať do zabíjania. Zamyslime sa nad tým. Nezabúdajte - opakujem - skrášľovať svet znamená budovať mier. Encyklika Fratelli tutti definovala budovateľov mieru ako remeselníkov schopných s vynaliezavosťou a odvahou iniciovať procesy obnovy a stretnutia (porov. č. 225).“

Talenty v službe životu a pokoju

Svätý Otec napokon pripomenul, že naše talenty majú byť v službe životu a pokoju:

„Boh volá všetkých mužov a ženy, aby pracovali remeselným spôsobom, ako to robí on, a aby pracovali na jeho veľkom projekte pokoja. Preto hojne rozdáva svoje talenty, aby boli dané do služieb života a neboli pochované v neplodnosti smrti a ničenia, ako to robia vojny, ktoré podnecuje Boží nepriateľ.“

Zástupcov talianskej Národnej konfederácie remeselníkov a malých a stredných podnikov pápež napokon zveril do ochrany sv. Jozefa – remeselníka, „aby ich vždy inšpiroval žiť prácu s tvorivosťou a nadšením“.