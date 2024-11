Pápež píše Bartolomejovi I.: Bratstvo kresťanov ako posolstvo pre svet sužovaný vojnou

Blížiace sa 1700. výročie Prvého ekumenického koncilu v Nicei bude príležitosťou svedčiť o rastúcom spoločenstve a bratstve medzi kresťanmi, ktoré je posolstvom pre náš svet sužovaný vojnou a násilím. Aj o tom píše pápež František v posolstve ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. pri príležitosti osláv patróna Ekumenického patriarchátu sv. apoštola Ondreja.

Delegácia Svätej stolice sa v sobotu 30. novembra, vo sviatok sv. apoštola Ondreja, patróna Ekumenického patriarchátu, zúčastnila v Istanbule na tamojších oslavách. Delegáciu viedol prefekt Dikastéria na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch, ktorý v závere Božskej liturgie prečítal posolstvo pápeža Františka adresované ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I.

Pápež v posolstve pripomína nedávne 60. výročie dokumentu druhého vatikánskeho koncilu Unitatis Redintegratio, ktorým Katolícka cirkev „oficiálne vstúpila do ekumenického hnutia“ a ktorý „otvoril cestu dialógu s inými cirkvami“. „Náš dialóg s Pravoslávnou cirkvou bol a aj naďalej je osobitne plodný“, poznamenáva pápež. Ako píše, konečný cieľ ekumenických snáh, teda „plná jednota medzi kresťanmi, ktorí by zdieľali jeden eucharistický kalich, ešte nebol uskutočnený“. „Nie je to prekvapujúce, pretože rozdelenia, ktoré sa datujú tisícročia dozadu, sa nedajú vyriešiť v priebehu niekoľkých desaťročí“, konštatuje Svätý Otec František a dodáva:

„Nezvratný záväzok Katolíckej cirkvi ísť cestou dialógu potvrdilo aj nedávne riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov, ktoré sa konalo vo Vatikáne od 2. do 27. októbra 2024.“

„Vo svete zmietanom protikladmi a polarizáciou sa účastníci zhromaždenia, napriek tomu, že pochádzajú z veľmi odlišných prostredí, dokázali navzájom vypočuť bez toho, aby sa súdili alebo odsudzovali. Počúvanie bez odsudzovania by malo byť aj spôsobom, akým katolíci a pravoslávni pokračujú vo svojej ceste k jednote. Osobitne ma teší, že sa na synodálnom procese aktívne zúčastnili aj zástupcovia iných cirkví, vrátane metropolitu Jóba Pisidského, delegáta ekumenického konštantínopolského patriarchu.“

Petrov nástupca pripomína ďalšiu významnú udalosť, ktorá môže posilniť ekumenické snahy. Píše:

„Vaša Svätosť, blížiace sa 1700. výročie Prvého ekumenického koncilu v Nicei bude ďalšou príležitosťou svedčiť o rastúcom spoločenstve, ktoré už existuje medzi všetkými, ktorí sú pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Už niekoľkokrát som vyjadril túžbu, aby som túto udalosť mohol osláviť spolu s Vami, a úprimne ďakujem všetkým, ktorí už začali pracovať na tom, aby to bolo možné.“

„Spomienka na túto významnú udalosť určite posilní už existujúce väzby a povzbudí všetky cirkvi k obnovenému svedectvu v dnešnom svete. Prežívané bratstvo a svedectvo vydávané kresťanmi, bude tiež posolstvom pre náš svet sužovaný vojnou a násilím. V tejto súvislosti sa ochotne pripájam k Vašej modlitbe, aby nastal mier na Ukrajine, v Palestíne, Izraeli, Libanone a vo všetkých tých regiónoch, kde sa bojuje, čo som často nazval „rozkúskovanou svetovou vojnou“.