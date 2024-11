Pápež mladým Talianom: Nádej má pre kresťanov meno a tvár, je ňou Ježiš

Svätý Otec František prijal v sobotu 16. novembra na audiencii členov talianskej „Národnej rady mladých“ pri príležitosti 30. výročia jej založenia. Pápež ich privítal slovami Svätého roka 2025 „Nádej nikdy nesklame“ a dodal, že ho potešilo, keď čítal ich „prieskum indexu dôvery“, že „nádej je vnútorný postoj, s ktorým sa mladí Taliani dnes najviac stotožňujú“.

Miroslava Holubíková – Vatican News

„Prosím, nestrácajte schopnosť snívať“, pretože „keď mladý človek stratí túto schopnosť, stáva sa dôchodcom života“. Aj týmito slovami Svätý Otec povzbudil mladých Talianov k snívaniu. Vo svojom príhovore potom zdôraznil cieľ činnosti Národnej rady mladých:

„V dialógu s inštitúciami ste poradným orgánom, ktorý má zastupovať mládež na miestnej, národnej a európskej úrovni. A na tento účel musíte podporovať aktívnu účasť mladých tým, že vytvárate „siete“ medzi mnohými združeniami, ktoré sa inšpirujú hodnotami, ako sú solidarita a inklúzia. Vytváraním sietí, ale aj „hluku“. To je veľmi dôležité. K tejto úlohe - vytvárať siete a robiť „hluk“ - vás vyzývam, aby ste boli hlasom pre všetkých, najmä pre tých, ktorí nemajú hlas.“

Petrov nástupca potom upozornil na smutné samovraždy mladých, z ktorých mnohé nie sú zverejnené. Podľa pápeža je prevenciou „výchova, na ktorej by sa zúčastňovali všetci“ vo svojej v rozmanitosti“, aby „sa vytvárali siete ľudských otvorených vzťahov“, kde do „centra pozornosti bude postavený človek“. Ďalej Svätý Otec hostí vyzval k svedectvu krásy:

„Ste povolaní byť svedkami krásy a novosti života. Je tu krása, ktorá presahuje výzor: je to krása každého muža a ženy, ktorí žijú svoje osobné povolanie s láskou, v nezištnej službe spoločenstvu, vo veľkorysej práci pre šťastie rodiny, v nasadení sa, aby rástlo sociálne priateľstvo. Objaviť, ukázať a vyzdvihnúť túto krásu znamená položiť základy sociálnej solidarity a kultúry stretnutia. Vaša nezištná služba pre pravdu a slobodu, pre spravodlivosť a pokoj, pre rodinu i spoločnú politiku je najkrajším a najpotrebnejším príspevkom, ktorý môžete dať inštitúciám na budovanie novej spoločnosti.“

Následne im pápež František položil dve otázky: či tí starší sú „schopní hrať sa“, napríklad so svojimi deťmi, vnúčatami, a naopak, či tí mladší „sú schopní pohladiť staršieho človeka?“. „Toto urobí vašu mladosť plodnou“, zdôraznil Petrov nástupca. Svoj príhovor uzavrel slovami:

„Nakoniec mi dovoľte, aby som vám odovzdal to najdôležitejšie, pravdu, ktorá by pre kresťana nemala byť nikdy zamlčaná. Je to ohlasovanie, ktoré sa týka každého človeka, mladého i starého, a ktoré musíme vždy znova počuť: „Boh ťa miluje, Kristus ťa zachraňuje“, (...) Zlo, pesimizmus, skepsa nebudú mať posledné slovo. (...) Keď sa človek stane kresťanom, na začiatku nie je etické rozhodnutie alebo veľký nápad, ale stretnutie s Osobou, je to stretnutie s Ježišom, ktorý dáva životu nový horizont. Nádej, stav mysle, v ktorom sa dnes mladí Taliani najviac spoznávajú, má pre nás kresťanov meno a tvár: tvár Pána, tvár Ježiša.“