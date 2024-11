Audiencia účastníkov konferencie Vatikánskej knižnice (Vatican Media)

Pápež: Knižnice majú zmysluplne odovzdávať dedičstvo minulosti novým generáciám

„Conservata et perlecta aliis tradere. Knižnice v dialógu“ – to je názov medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch od 14. do 16. novembra organizovala Vatikánska knižnica a zúčastnili sa na nej zástupcovia 23 prestížnych knižníc z rôznych krajín. Účastníkov stretnutia prijal v sobotu 16. septembra Svätý Otec František na audiencii.

Miroslava Holubíková – Vatican News „Vatikánska knižnica si želala nadviazať dialóg so spriatelenými inštitúciami o viacerých kľúčových otázkach", uviedol pápež František v súvislosti s konferenciou, ktorej účastníkov privítal v Klementínskej sále. Ďalej pokračoval: „Tento konkrétny dialóg na presne definované témy pomôže všetkým lepšie rozvinúť vzdelávací a kultúrny potenciál vašich knižníc v nových časoch, ktoré žijeme. V skutočnosti sa od nich vyžaduje, aby odovzdávali dedičstvo minulosti spôsobom, ktorý je zmysluplný pre nové generácie, ktoré žijú ponorené do tzv. „tekutej" kultúry, a preto potrebujú pevné, formujúce, priateľské a inkluzívne prostredie, aby mohli vypracovať nové syntézy, schopné zapojiť prítomnosť a s nádejou hľadieť do budúcnosti. Vaše poslanie je skutočne uchvacujúce." Svätý Otec František potom hovoril o postave pápeža Pia XI., Achilla Rattiho, ktorého nazývajú aj „pápež knihovník", a ktorý bol aj na čele najprv milánskej knižnice Ambrosiana a potom Vatikánskej knižnice. Svätý Otec o Piovi XI. uviedol: „Bol aktívnym a konkrétnym človekom, zvedavý na oblasti vedy a masmédií, presadzoval význam knižníc v mimoriadne zložitom historickom období, medzi dvoma svetovými vojnami. (...) Zatiaľ čo sa európska kultúra rozkladala na protichodné ideológie, pápež obdaroval Vatikánsku knižnicu novými priestormi; podporoval systematickú katalogizáciu; otvoril praktickú školu pre knihovníkov. Pod jeho záštitou sa knižnica stala bezpečným miestom pre mnohých učencov vrátane tých, ktorých prenasledovali totalitné režimy, proti ktorým ako pápež vždy rozhodne vystupoval!" Pápež František dodal, že dnes sme „pred rovnako rozhodujúcimi kultúrnymi a sociálnymi výzvami, ktoré treba riešiť potrebnou aktualizáciou". Vysvetlil: „Technológie skutočne výrazne zmenili prácu knihovníkov, ktorá sa stala pestrejšou a rýchlejšou. Mediálne a informačné zdroje otvorili cesty, ktoré boli pred niekoľkými rokmi nemysliteľné. Znásobili sa systémy na štúdium, katalogizáciu a využívanie knižničných zdrojov. To všetko prináša mnohé výhody, ale aj určité riziká: veľké dátové úložiská sú bohaté bane, ale ich kvalita sa ťažko kontroluje." Pápež František v súvislosti s modernizáciou upozornil aj na „vysoké náklady na správu papierových zbierok, najmä starých,", čo spôsobuje, že „len niekoľko krajín na svete môže ponúkať určité konzultačné a výskumné služby". Podľa pápeža „najhoršie riziko spočíva v tom, že rozkúskovaná svetová vojna, ktorú zažívame, spomalí pokrok", že „drahé zbrane pripravia kultúru o prostriedky, ktoré potrebuje na svoje šírenie", a že „konflikty zabránia študentom v štúdiu a výskume, zničia školy, univerzity a vzdelávacie projekty". Svätý Otec František na záver hostí povzbudil slovami: „V tomto ohľade máte vy, knihovníci, dôležitú úlohu nielen pri ochrane historického dedičstva, ale aj pri propagácii poznania. Povzbudzujem vás, aby ste naďalej pracovali na tom, aby vaše inštitúcie boli miestami pokoja, oázami stretávania a slobodnej diskusie."